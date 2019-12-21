2019-12-21T20:56:20+03:00
Происшествия

В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП с тремя погибшими

По факту аварии начато разбирательство
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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За субботу, 21 декабря, в Абзелиловском районе произошло сразу два смертельных ДТП. Наиболее серьезное случилось около семи часов вечера на дороге Аскарово - Аэропорт.

На встречке столкнулись "Skoda Fabia" и ЗАЗ "Chance". 21-летний водитель последнего и его 27-летний пассажир погибли на месте. Третьей жертвой стала 53-летняя пассажирка "Шкоды". Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Как сообщили в ГИБДД Башкирии, это водитель "Шкоды" и двое его пассажиров, а также пассажиры ЗАЗ.

Напомним, что по данным МЧС Башкирии, в числе пострадавших - дети 11 и 14 лет.

По факту аварии начато разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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