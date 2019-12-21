В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП с тремя погибшими
За субботу, 21 декабря, в Абзелиловском районе произошло сразу два смертельных ДТП. Наиболее серьезное случилось около семи часов вечера на дороге Аскарово - Аэропорт.
На встречке столкнулись "Skoda Fabia" и ЗАЗ "Chance". 21-летний водитель последнего и его 27-летний пассажир погибли на месте. Третьей жертвой стала 53-летняя пассажирка "Шкоды". Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Как сообщили в ГИБДД Башкирии, это водитель "Шкоды" и двое его пассажиров, а также пассажиры ЗАЗ.
Напомним, что по данным МЧС Башкирии, в числе пострадавших - дети 11 и 14 лет.
По факту аварии начато разбирательство.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU