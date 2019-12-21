2019-12-21T19:43:09+03:00
Происшествия

Серьезная авария на трассе в Башкирии: трое погибли, пятеро пострадали

Среди пострадавших - дети
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Страшная авария случилась сегодня, 21 декабря, возле села Аскарово в Башкирии. Лоб в лоб столкнулись "ЗАЗ Шанс" и "Шкода Фабия". По предварительной информации, жертвами ДТП стали трое: два человека из "ЗАЗ Шанс" и один из "Шкоды".

Еще пять человек попали в больницу с различными травмами. В МЧС по Башкирии сообщили, что среди пострадавших - дети 14-ти и 11-ти лет. Они доставлены в Абзелиловскую центральную районную больницу.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП, - прокомментировали случившееся в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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