2019-12-21T11:03:05+03:00
Общество

В Башкирии упал спрос на живые новогодние елки

Эксперты считают, что жители региона стали более осознанными
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии с каждым годом сокращается количество хвойных деревьев, вырубленных к новогодним праздникам. По мнению главы минлесхоза республики Марата Шарафутдинова, падение спроса на живые елки связано с развитием экологической культуры населения. Все больше людей отдает предпочтение искусственным деревьям.

По данным агентства "Интерфакс-Поволжье", в 2015 году в республике заготавливалось около 260 тысяч хвойных деревьев, а в нынешнем уже не более 100 тысяч.

Министр напомнил, что елки почти не берут из лесного фонда, на базарах таких деревьев не более 10-15 процентов. В основном зеленых красавиц к новому году готовят в процессе ухода за лесами, на зарастающих участках сельхозназначения, а также в охранных зонах возле ЛЭП и газопроводов.

Напомним, что в Уфе в этом году действует 21 елочный базар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радик Юльякшин пожертвовал выручку помог детскому саду
Житель Башкирии устроил в своей квартире наркопритон
В Башкирии упал спрос на живые новогодние елки
В Башкирии мать и двое детей отравились в собственной квартире
Две женщины разбились насмерть в ДТП с грузовиком в Башкирии
Молодые уфимки в мороз снялись полуголыми у памятника национальному герою
«Уфимскому хоспису» бесплатно предоставят землю возле крупного ТЦ
«Наказание не заставит себя ждать»: в Башкирии вычислили школьников, разгромивших ледовый городок
Госдолг Башкирии составляет 13,5 млрд рублей
Бывшего чиновника из уфимской администрации подозревают в мошенничестве и подлоге
В Башкирии суд освободил от наказания организаторов «Древпрома»
В Башкирии за пять лет на восстановление лесов потратят 2,2 млрд рублей
В Уфе дорожники укладывали асфальт прямо на снег
МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и метели
В запертой уфимской квартире обнаружили тела родителей и сына
«Главное, что с ребенком все в порядке»: пропавшая в Башкирии молодая мать вышла на связь
Как поддержать таланты?
Самолет с вахтовиками не смог вылететь из Сургута в Уфу
Пропавшего мужчину из Башкирии нашли мертвым в мешке на берегу реки
Уфимские вузы подписали меморандум о сотрудничестве с филиалом АО НПО «Микроген» «Иммунопрепарат»
Банкир из Уфы отошел от машины на пять минут и лишился полумиллиона рублей
Жена главы Башкирии высказалась по поводу домашнего насилия
Молодая мать из Башкирии рассказала, что вынудило ее бежать из дома с двухлетним ребенком
Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию