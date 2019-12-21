В Башкирии упал спрос на живые новогодние елки

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-21T11:03:05+03:00

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В Башкирии с каждым годом сокращается количество хвойных деревьев, вырубленных к новогодним праздникам. По мнению главы минлесхоза республики Марата Шарафутдинова, падение спроса на живые елки связано с развитием экологической культуры населения. Все больше людей отдает предпочтение искусственным деревьям.

По данным агентства "Интерфакс-Поволжье", в 2015 году в республике заготавливалось около 260 тысяч хвойных деревьев, а в нынешнем уже не более 100 тысяч.

Министр напомнил, что елки почти не берут из лесного фонда, на базарах таких деревьев не более 10-15 процентов. В основном зеленых красавиц к новому году готовят в процессе ухода за лесами, на зарастающих участках сельхозназначения, а также в охранных зонах возле ЛЭП и газопроводов.

Напомним, что в Уфе в этом году действует 21 елочный базар.

ИСТОЧНИК KP.RU