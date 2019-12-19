Где в Уфе купить елку 2019: адреса елочных базаров, цены, советы знающих

На носу уже Новый год, и уфимцы спешат приобрести главный символ праздника – елку. Кто-то, заботясь о природе, выбирает искусственную елку, кто-то, поддавшись новомодным веяниям, приобретает саженец в горшке. Те, кто не представляет праздник без запаха свежей хвои, отправляется на елочный базар, чтобы выбрать свою свежесрубленную пушистую красавицу. На что обратить внимание при выборе, чтобы не собирать опавшие иголки уже на следующий день, читайте в материале «КП-Уфа».

Хочешь - елку, а хочешь - канадскую сосну. Выбор сегодня на любой вкус и кошелекФото: Рустем АХУНОВ

НЮХАЕМ ХВОЮ И СЧИТАЕМ МАКУШКИ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЕЛКУ

Одна из самых оживленных площадок по продаже елок, которая работает до 31 декабря включительно и круглосуточно (!), находится между «Центральным рынком» и «Уфа-Ареной». Тут уже кипит торговля: бойкие продавцы расхваливают свой товар, зазывая покупателей. Выбор действительно огромный: тут и традиционные русские ели и сосны, и пихты, и канадские сосны, и датские елки – любых размеров и на любой кошелек.

- Первое, на что надо обратить внимание – на ветви. Они должны быть гибкими, не ломаться и не осыпаться у вас в руках, - советует продавец. – Обязательно оцените качество хвои: она должна быть эластичной, не ломаться и не крошиться, быть насыщенного зеленого оттенка, без желтизны.

Не стесняйтесь понюхать хвою - у нее должен быть выраженный ароматФото: Рустем АХУНОВ

По совету не стесняемся и понюхать приглянувшийся экземпляр: растираем пару хвоинок в руках, если аромат терпкий и насыщенный, значит, елку срубили совсем недавно, и прослужит она недели две-три точно.

Еще один способ проверить елку на «свежесть»: хорошенечко ее встряхнуть или ударить стволом о землю: если хвоя не осыпается, то можно смело покупать.

- Также нужно обратить внимание на ствол дерева: он должен быть ровный, крепкий, достаточно толстый, чтобы елка не кренилась и не гнулась. Проверьте макушку: она не должна быть обрезанной и их не должно быть несколько, - продолжает обучать премудростям «елковыбирания» торговец. – Перед покупкой обязательно определитесь, где будет стоять ваша елка, чтобы потом не пришлось подпиливать нижние ветки.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ПОКУПКА ЕЛКИ

Если раньше выбирать приходилось между пихтой, русской елкой и голубой сосной, то сейчас от выбора просто глаза разбираются: товар представлен на любой вкус, размер квартиры и кошелек.

Русская ель

Самая недорогая метровая русская елочка обойдется всего за 800 рублей. До 1,5 метров – за 1100, а до 2 метров – за 1,5 тысячи рублей. Варианты для больших помещений и коттеджей под три метра и выше будут стоить 5400 рублей.

Русская сосна

Деревца высотой от 1,25 до 1,5 метров обойдутся покупателям в 1200 рублей, от 1,5 до 1,75 метров – 1500 рублей, самые высокие сосны от 2,5 до 3 метров – 4200 рублей.

Канадская сосна

Деревце высотой от 1,5 до 1,75 метров – 6900 рублей.

Пихта Фразера

Стоимость пихты высотой 1,25 - 1,5 метров – 8700 рублей, от 1,5 до 1,75 метров – 10400 рублей.

Датская елка

За самый дорогой вариант, привезенный из-за границы, придется раскошелиться. Метровая елочка обойдется в 4650 рублей, от 1,25 до 1,5 метров – 6400 рублей, двухметровое деревце выйдет в 13100, а трехметровая елка, словно из рождественской рекламы, встанет своему счастливому обладателю в 28200 рублей.

Датская елка в горшочке

От 6200 рублей за малышку от 0,6 до 0,8 метров и 8000 рублей за елочку от 1,0 до 1,2 метров.

Не хотите покупать целую елку, приобретите букет из лапника – всего за 150 за охапку пихтовых веток и 250 рублей – за сосновые. Для удобства покупателей организуется доставка елки до дома (от 600 до 2500 рублей в зависимости от размера) и даже ее установка (от 300 до 600 рублей).

Чтобы елка не отправлялась на помойку, ее можно оставить расти в горшочке до следующего Нового годаФото: Рустем АХУНОВ

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЕЛКОЙ

Одно дело – купить елку, а другое – сохранить ее до конца новогодних каникул. Вариант просто поставить, нарядить и забыть отпадает, за зеленой красавицей тоже требуется правильный уход.

- Во-первых, важно елку донести в целости и сохранности до дома. Если раньше ее просто перевязывали веревкой, чем вредили ветки, то сейчас мы пользуемся новой технологией: елка упаковывается в специальную сетку. Пару секунд – и вот уже ваша елка надежно упакована: ветки не гнутся, хвоя не осыпается, очень удобно при транспортировке, - рассказывает торговец.

Принеся ель домой, не торопитесь ее устанавливать и наряжать, а дайте время «акклиматизироваться»: поставьте на несколько часов (лучше на ночь) на балкон или хотя бы в подъезд или просто максимально прохладное место. Не устанавливайте елку рядом с батареями или отопительными приборами, иначе она быстро засохнет и деформируется. Обязательно позаботьтесь, чтобы елка получала достаточное количество влаги.

Чтобы не повредить хвою и ветки, дерево упаковывается в специальную сеткуФото: Рустем АХУНОВ

- Не забывайте подливать в подставку свежую воду. Если устанавливаете по старинке в ведро с песком, пусть хотя бы песок будет влажным. Если пользуетесь крестовиной – то оберните ствол мокрой тряпкой. Можно сделать специальную подпитку: в воду добавить пару ложек сахара и таблетку аспирина, так ваша елка дольше сохранится зеленой и ароматной. Чтобы дерево лучше впитывало влагу, можно немного расщепить ствол, но не переусердствуйте, - советует продавец.

«ЧЕРНЫМ ЛЕСОРУБАМ» - БОЙ!

Еще один важный совет, которым поделились с «Комсомолкой» и ее читателями: обязательно перед покупкой поинтересуйтесь у продавца о наличии необходимых документов и сертификатов на товар, поскольку все чаще на улицах можно наткнуться на точку «черных лесорубов», которые не приобретают деревья в специальных питомниках, а вырубают в лесу первые попавшиеся. Такая покупка чревата тем, что сама елка будет неказистой и куцей, быстро осыплется, а вот природе будет причинен значительный ущерб.

- Вот у нас все документы есть, на любую елку сертификаты, все имеется. Каждый год нас проверяет Минлесхоз и полицейские с налоговиками, но нам бояться нечего – мы уже на рынке более пяти лет, нас все тут знают, - хвастается торговец. – Нам очень важно сохранить нашу честную репутацию и постоянных клиентов. Плюс ко всему, за незаконную вырубку деревьев грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Как сообщили в республиканском Минлесхозе, в этом году штраф за незаконную рубку ёлок составляет: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составляет 5 тысяч рублей и более, то «черному лесорубу» грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.

Обязательно поинтересуйтесь у продавца - а есть ли у него документы и сертификаты на товарФото: Рустем АХУНОВ

СПИСОК ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В УФЕ-2019

В 2019 году елку в Уфе можно приобрести в 6 районах на 21 площадке. Торговля начнется 15 декабря и продлится до 31 декабря включительно.

Октябрьский район

- М.Рыльского, 17, около ТСК «Гагаринский»

- на площади перед Дворцом спорта;

- Зорге, 44;

- Королёва , 14;

- Ю.Гагарина, 36, около ТСК «Корсо»;

- Ю.Гагарина, 42.

Советский район

- Ленина, 102;

- Менделеева, 171;

- Менделеева между домами № 187 и № 193 (вдоль забора);

- пр.Октября, 21;

- пр.Октября, рядом с остановкой «Спортивная»;

- бульвар Ибрагимова, 23.

Кировский район

- Менделеева, 9 (рядом с ООТ «Аптека»);

- Мубарякова, 10/1 (между салоном «Связной» и остановкой);

- Рабкоров между домами №5/5 и №7;

- Ст.Кувыкина, 16, около ТК «Кувыкинский».

Дёмский район

- Правды, 21 (около ТК «Алтын»).

Калининский район

- рядом с ТСК «Юрматы».

Ленинский район

- Ахметова, 326 (напротив ТСК «Заречный»);

- на перекрёстке улиц Гафури – Пушкина.