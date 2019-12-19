Священнослужитель башкирской мечети проповедует ислам с помощью рэпа

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-19T09:22:29+03:00

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Помощник имам-хатыба туймазинской мечети «Аль-Фатиха» Тимур Шабакаев проповедует ислам с помощью рэпа. В Instagram-аккаунте телеканала о жизни мусульман «Alif TV» появился видеоролик, где молодой человек зачитал несколько акапельных строк.

За ним последуют, ему поверят тысячи людей,

Распространять единобожие поведут своих коней.

Его сподвижники ради великой цели по миру разойдутся,

Покинув навсегда свою родину.

Благословляют его на земле, на небесах.

Его имя возвеличил сам Аллах.

Лучший из творений бога – Хабибулла.

Последний из пороков – это Мухаммад.

Мнения пользователей касательно подхода Тимура к проповедованию ислама разделились. Одни считают, что парень «доносит истину через недозволительные методы» и призывают его «завязывать с этим рэпом». Противоположная сторона заявляет, ничего плохого в подобных проповедях нет – парень просто пытается говорить на языке молодежи, которая «ничего помимо песен и фильмов слышать и видеть не хочет».

К слову, на канале Шабакаева в YouTube есть ролик, собравший полтора миллиона просмотров. Видео было опубликовано в феврале 2018 года. На нем помощник имам-хатыба во время обряда имянаречения с помощью чтения молитвы смог успокоить новорожденного ребенка.

aliftv_bashkortostan Священнослужитель из Башкирии зачитал мусульманский рэп / 19.12

ИСТОЧНИК KP.RU