2019-12-17T16:01:39+03:00
Общество

В Уфе благотворительный новогодний фестиваль собрал тысячи детей

«Добрую Елку» организовал фонд «Наше Будущее», министерства образования и труда
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Для детей организовали новогоднее представлениеДля детей организовали новогоднее представление
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В столице Башкирии прошел благотворительный новогодний фестиваль для детей и подростков «Добрая Елка 2020». Мероприятие, которое прошло 14 декабря во Дворце Молодежи БГАУ, посетили тысячи участников в возрасте от трех до 16 лет со всех городов и районов Башкирии, в их числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для ребят были организованы зоны активности с конкурсами, фотографами и аниматорами. Маленьким участникам провели многочисленные мастер-классы – по декупажу тарелок, рисованию, аппликации, изготовлению сладостей, елочных игрушек и сувениров.

В основной части программы фестиваля для детей выступили Рушанна Валиева, (победительница шоу «Голос»), а талантливые дети Башкирии продемонстрировали хореографическое мастерство и вокальные данные. В заключение праздника актеры Башкирского государственного театра кукол показали спектакль «Муха Цокотуха».

Организаторами детского праздника выступили благотворительный фонд «Наше Будущее», а также республиканские Министерства образования и труда. Партнерскую поддержку оказали реготделение Единой России, администрация Уфы, театр кукол и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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