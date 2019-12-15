2019-12-15T11:24:16+03:00
Общество

«Такого ужаса я никогда не испытывал»: фотограф из Башкирии Марат Сафин прокомментировал обвинения в изнасиловании

Уроженец Нефтекамска заявил о начавшейся травле его близких
Павел КРАЙНОВ
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Этим снимком Марат Сафин проиллюстрировал свой постЭтим снимком Марат Сафин проиллюстрировал свой пост
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Накануне гражданка Украины Виктория Гуйвик обвинила знаменитого фотографа Марата Сафина в изнасиловании. Уроженец Нефтекамска, а ныне житель Москвы, якобы овладел ей во время фотосессии. Модель и ЛГБТ-активистка на весь мир заявила, что фотограф надругался над ней 3,5 года назад. При этом в правоохранительные органы она не обратилась ни тогда, ни сейчас.

Сам знаменитый уроженец Башкирии сегодня прокомментировал эту скандальную историю. У себя в социальных сетях она написал пост, где заявил, что в его адрес и его близких стали поступать угрозы и оскорбления.

- Виктория Гуйвик, гражданка Украины, утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке. Она разместила об этом пост в своем аккаунте, после чего в мой адрес, в адрес моей девушки, бывшей жены, моделей, моих друзей, родственников начали сыпаться вопросы, оскорбления, угрозы, обо мне начали упоминать СМИ, интернет-журналы и так далее. Такого ужаса я никогда не испытывал, - написал Марат.

Он также заявил, что с Викторией у него и правда был секс, но по обоюдному согласию. Марат Сафин также подчеркнул, что не насилует своих моделей.

-Чтобы купить свой первый фотоаппарат, я работал в пиццерии и ненавидел эту работу, но шел к своей цели. И вот все, чего я достиг собственным трудом, рушится у меня на глазах из-за отвратительной лжи. Неужели вы думаете, что мое детище, дело всей моей жизни, я мог по собственному желанию подвергнуть такому позору? – возмущается фотограф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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