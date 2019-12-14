2019-12-14T16:38:53+03:00
Происшествия

«Лежу в кровати, он на мне»: известного ню-фотографа из Башкирии обвинили в изнасиловании

Все произошло еще в 2016 году
Рустем АХУНОВ
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Фото: https://www.instagram.com/veka.gui/Фото: https://www.instagram.com/veka.gui/
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Известного на весь мир фотографа из Нефтекамска Марата Сафина обвинили в изнасиловании во время съемок.

Неожиданное заявление сделала ЛГБТ-активистка и модель Виктория Гуйвик. Она объяснила, что в 2016 году участвовала в фотосессии с Сафиным в Воронеже. Во время съемок она выпила немного вина, а потом «все стало расплывчатым».

- Я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны, и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо, - заявила Гуйвик.

Позже Сафин сам рассказал о случившимся своей жене. Уже бывшая супруга сама написала Виктории. По словам модели, фотограф рассказал жене, что секс с Гуйвик у него был по обоюдному согласию.

СПРАВКА КП

Марат Сафин – знаменитый по всему миру фотограф, родившийся в башкирском городе Нефтекамск, но позже перебравшийся в Москву. На снимках Сафина в большинстве случаев изображены полуобнаженные девушки. Искусство Сафина ценят за откровенность и нестандартный подход к съемкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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