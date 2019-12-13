2019-12-13T06:34:33+03:00
Общество

Незрячую уфимку с собакой-поводырем не пустили в кафе

Чтобы выгнать девушку даже вызвали росгвардейцев
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Инвалида по зрению из Уфы Ксению Минелбаеву отказались обслужить в кафе из-за того, что с ней была собака-поводырь. Инцидент произошел в одной из торговых точек по продаже шаурмы в Калининском районе. Раньше девушка благополучно делала там покупки, но в этот раз, видимо, персонал сменился и уфимке посоветовали покинуть заведение. Когда она попыталась объясниться, мужчина за стойкой нажал "тревожную кнопку"

- Когда приехали сотрудники Росгвардии, они первым делом потребовали у меня документы на собаку, хотя на ней была шлейка, указывающая что это поводырь. После этого я сходила домой и специально вернулась, чтобы доказать, что действительно я слепая, - цитирует Ксению издание RG.ru.

В итоге шаурму девушке все же продали, но она намерена добиться извинений от заведения через суд.

Напомним, Ксении не впервой сталкиваться с подобными ситуациями. Летом незрячую девушку со скандалом выставили из маршрутки: шофер отказался ехать, потому что она зашла в салон с собакой-поводырем. Когда эта история получила резонанс, перед ней извинились и даже развернули кампанию по всей республике, дабы научить таксистов и маршрутчиков правилам обслуживания инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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