2019-08-25T12:11:05+03:00
Общество

«Водитель вопил на весь автобус»: в Уфе незрячую девушку выгнали из маршрутки из-за собаки-поводыря

Историей заинтересовалась прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инвалида по зрению из Уфы Ксению Минелбаеву выставили из маршрутки: шофер наотрез отказался ехать, потому что девушка зашла в салон с собакой-поводырем.

Инцидент произошел днем 23 августа. Уфимка вместо с дочерью собралась ехать на зоовыставку, чтобы поучаствовать там в благотворительной акции. Однако стоило им зайти в салон 269-й маршрутки, как на них тут же накричал шофер. Мужчина был категорически против того, чтобы в автобусе находился лабрадор – собака-поводырь Ксении. Девушка рассказала, что он вопил на весь автобус и требовал показать документы на животное, хотя на специальной шлейке было указано, что пес является проводником и может находиться в общественном транспорте.

– Пока я не показала ему паспорт и не сказала, что обращусь по данному поводу в прокуратуру, он не успокоился. Кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет, – вспоминает девушка.

Ксения пригрозила водителю обратиться в прокуратуру – только тогда он успокоился. Она попросила прохожим продиктовать госномер маршрутки, чтобы передать данные в надзорное ведомство. Впрочем, ничего делать ей не пришлось – региональная прокуратура сама заинтересовалась ситуацией, уж слишком резонансной и обсуждаемой получилась история.

На данный момент ситуацию прокомментировал замруководителя госкомтранса Башкирии Азат Калимуллин. Он пообещать принять меры и посоветовал водителям руководствоваться не только должностными инструкциями, но и по-человечески относиться к людям. Владелец злополучного маршрута №269 Фанис Батыров сообщил, что девушке принесены извинения, а шоферов ждет «дополнительный инструктаж».

Как выяснилось, Ксения не первый раз становится жертвой нарушения прав инвалидов. Около месяца назад ее отказывались пускать с собакой в пиццерию, а еще раньше – в торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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