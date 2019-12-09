2019-12-09T16:37:30+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают незнакомца, который обесчестил 15-летнюю девушку на студенческой «вписке»

Ранее мать потерпевшей обвинила в изнасиловании дочери 18-летнего парня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следственный комитет возбудил уголовное делоСледственный комитет возбудил уголовное дело
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СК Башкирии устанавливает обстоятельства полового преступления, которое произошло в Ишимбае, где забеременела 15-летняя девушка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

– По версии следствия, в конце июня этого года в одной из квартир многоэтажного дома города Ишимбай Республики Башкортостан неустановленный молодой человек вступил с 15-летней девушкой в половую связь, – сообщили в республиканском СК.

Напомним, ранее собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что мать школьницы обвинила в изнасиловании своей дочери 18-летнего студента третьего курса местного технического колледжа. По всей видимости, дело оказалось не таким однозначным. Сама женщина узнала о том, что ее ребенка растлили, когда та встала на учет в женскую консультацию по беременности. Срок тогда составлял 14 недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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