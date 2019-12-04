2019-12-04T16:50:36+03:00
Происшествия

Стала известна личность 15-летней девушки из Башкирии, которая забеременела после изнасилования

Мать потерпевшей узнала обо всем только спустя три с половиной месяца
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парня доставили в отдел МВДПарня доставили в отдел МВДФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стала известна личность 15-летней девушки из города Ишимбай, которая забеременела после изнасилования студентов. Как ранее сообщала «Комсомолка», вечером 2 декабря в полицию обратилась 44-летняя мать потерпевшей. По ее словам, над дочерью надругались прошедшим летом в собственной квартире.

Как уточняет источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, это случилось 26 июня. В тот день, пока никого не было дома, в гости к школьнице пришел знакомый - 18-летний студент третьего курса местного технического колледжа. Именно он, по словам женщины, растлил ее ребенка. Сама мать обо всем узнала только в октябре, когда дочь встала на учет в женскую консультацию по беременности. Срок тогда составлял 14 недель. Известно, что потерпевшая в этом учебном году заканчивает девятый класс средней общеобразовательной школы.

Сотрудники полиции доставили юношу в отдел МВД. Сейчас они выясняют, действительно ли девушка стала жертвой изнасилования или все произошло по обоюдному согласию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калтасинском районе Башкирии построят школу искусств
В Башкирии осталось только одно госучреждение, помогающее бездомным
Глава Башкирии утвердил расценки на использование снегоходов в парке «Иремель»
В Уфе сотрудники ГИБДД проверяют тех водителей, которые выполняют междугородние перевозки
В Башкирию придет атлантическая воздушная масса
В Уфе на две недели закроют движение транспорта в районе остановки «Школьная»
«И большие, и маленькие ходят на горшки»: в Башкирии нашли самый странный туалет
У нелегальных перевозчиков в Башкирии начнут изымать транспорт
Аналитики рассказали, сколько в Башкирии стоит аренда коттеджа на Новый год
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с вахтовиками из Башкирии, которым месяцами не платят зарплату
«Я вас скоро забуду»: появился текст предсмертного послания молодого парня из Уфы
Уфимцу во время ремонта на производстве оторвало руку
К концу рабочей недели жителей Башкирии ожидает резкое потепление
Парень из Башкирии пытался по скидке продать своей бабушке украденный у нее же телевизор
Подведены итоги крупнейшего в России конкурса молодёжных инновационных проектов «УМНИК-Нефтегаз»
В Башкирии без вести пропал 17-летний юноша с голубыми глазами
В Башкирии прекратили сбор средств для больной матери двоих детей
На федеральной трассе в Башкирии столкнулись два грузовика и внедорожник
Уфа потратит 600 млн рублей на ремонт дворов в 2020 году
Следователи Башкирии проверят ДТП, в котором водитель «Лексуса» сбил 9-летнюю девочку
Пьяный парень на «десятке» без прав протаранил столб в Башкирии
«Крысиный город»: полчища грызунов изводят жителей поселка под Уфой