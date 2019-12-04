Стала известна личность 15-летней девушки из Башкирии, которая забеременела после изнасилования

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-04T16:50:36+03:00

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Стала известна личность 15-летней девушки из города Ишимбай, которая забеременела после изнасилования студентов. Как ранее сообщала «Комсомолка», вечером 2 декабря в полицию обратилась 44-летняя мать потерпевшей. По ее словам, над дочерью надругались прошедшим летом в собственной квартире.

Как уточняет источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, это случилось 26 июня. В тот день, пока никого не было дома, в гости к школьнице пришел знакомый - 18-летний студент третьего курса местного технического колледжа. Именно он, по словам женщины, растлил ее ребенка. Сама мать обо всем узнала только в октябре, когда дочь встала на учет в женскую консультацию по беременности. Срок тогда составлял 14 недель. Известно, что потерпевшая в этом учебном году заканчивает девятый класс средней общеобразовательной школы.

Сотрудники полиции доставили юношу в отдел МВД. Сейчас они выясняют, действительно ли девушка стала жертвой изнасилования или все произошло по обоюдному согласию.

ИСТОЧНИК KP.RU