В Башкирии сменятся главы двух районов
В Башкирии выберут новых глав для Баймака и Благоварского района. По информации издания РБК-Уфа, на пост главы Баймака претендуют гендиректор Центра социального обслуживания населения «Мархамат» Вадим Артыкаев, директор школы №2 Радмир Исянбаев и начальник «Баймакского лесхоза» Данил Мазгаров.
На кресло главы Благоварского района тоже трое претендентов: председатель Кашкалашинского сельсовета Булат Бикмеев, директор школы в Благоваре Винил Вильдангиров и замглавы администрации Марат Юсупов.
Скорее всего в преддверии нового года последуют и другие кадровые перестановки. Напомним, неделей ранее свои полномочия сложил глава Бурзянского района Рустам Шарипов. Причина - смена работы. С 9 декабря обязанности главы района исполняет его зам по экономике и туризму Газиз Манапов.
ИСТОЧНИК KP.RU