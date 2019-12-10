В Башкирии сменятся главы двух районов

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-10T06:25:39+03:00

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В Башкирии выберут новых глав для Баймака и Благоварского района. По информации издания РБК-Уфа, на пост главы Баймака претендуют гендиректор Центра социального обслуживания населения «Мархамат» Вадим Артыкаев, директор школы №2 Радмир Исянбаев и начальник «Баймакского лесхоза» Данил Мазгаров.

На кресло главы Благоварского района тоже трое претендентов: председатель Кашкалашинского сельсовета Булат Бикмеев, директор школы в Благоваре Винил Вильдангиров и замглавы администрации Марат Юсупов.

Скорее всего в преддверии нового года последуют и другие кадровые перестановки. Напомним, неделей ранее свои полномочия сложил глава Бурзянского района Рустам Шарипов. Причина - смена работы. С 9 декабря обязанности главы района исполняет его зам по экономике и туризму Газиз Манапов.

ИСТОЧНИК KP.RU