Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост
Его место временно займет заместитель по экономике, лесопереработке и туризму
Фото: администрация Бурзянского района
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Глава Бурзянского района Башкирии Рустам Шарипов покинул свой пост. Решение об освобождении его от должности на внеоочередном заседании 4 декабря приняли депутаты местного совета. В администрации района уточнили, что Шарипов расстался со своим постом в связи с переходом на новую работу, какую именно - не уточняется.
С 9 декабря руководить Бурзянским районом в статусе исполняющего обязанности будет заместитель главы муниципалитета по экономике, лесопереработке и туризму Газиз Манапов.
ИСТОЧНИК KP.RU