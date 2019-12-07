Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-07T19:50:02+03:00

Его место временно займет заместитель по экономике, лесопереработке и туризму

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Глава Бурзянского района Башкирии Рустам Шарипов покинул свой пост. Решение об освобождении его от должности на внеоочередном заседании 4 декабря приняли депутаты местного совета. В администрации района уточнили, что Шарипов расстался со своим постом в связи с переходом на новую работу, какую именно - не уточняется.

С 9 декабря руководить Бурзянским районом в статусе исполняющего обязанности будет заместитель главы муниципалитета по экономике, лесопереработке и туризму Газиз Манапов.

ИСТОЧНИК KP.RU