В Уфе главные столичные елки откроют в один день

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-09T14:25:59+03:00

Городская администрация пригласила жителей на торжественные мероприятия – они состоятся сегодня, 9 декабря

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Сегодня, 9 декабря, в Уфе состоится открытие главных столичных елок на трех площадях: имени Ленина, имени Салавата Юлаева и Советской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В рамках церемонии будут организованы хороводы вокруг ёлки, подвижные игры и различные конкурсы, – передали в мэрии.

Открытие настоящей 30-метровой ели на площади имени Ленина состоится в 18:00. Спустя полтора часа, в 19:30, 28-метровую зеленую красавицу представят на Советской площади. Последний раз елка здесь стояла в 2011 году. В 20:00 торжественное мероприятие развернется вокруг искусственной пиксельной ели высотой 32 метра на площади Салавата Юлаева, рядом с конгресс-холлом "Торатау". Мультимедийная конструкция со звуковым сопровождением способна отображать любое изображение и текст.

К слову, сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ рассказал, сколько новогодних елок установлено в республике на данный момент. Их число перевалило за тысячу.

ИСТОЧНИК KP.RU