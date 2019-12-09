2019-12-09T14:25:59+03:00
Общество

В Уфе главные столичные елки откроют в один день

Городская администрация пригласила жителей на торжественные мероприятия – они состоятся сегодня, 9 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 декабря, в Уфе состоится открытие главных столичных елок на трех площадях: имени Ленина, имени Салавата Юлаева и Советской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В рамках церемонии будут организованы хороводы вокруг ёлки, подвижные игры и различные конкурсы, – передали в мэрии.

Открытие настоящей 30-метровой ели на площади имени Ленина состоится в 18:00. Спустя полтора часа, в 19:30, 28-метровую зеленую красавицу представят на Советской площади. Последний раз елка здесь стояла в 2011 году. В 20:00 торжественное мероприятие развернется вокруг искусственной пиксельной ели высотой 32 метра на площади Салавата Юлаева, рядом с конгресс-холлом "Торатау". Мультимедийная конструкция со звуковым сопровождением способна отображать любое изображение и текст.

К слову, сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ рассказал, сколько новогодних елок установлено в республике на данный момент. Их число перевалило за тысячу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грандиозное шоу на сцене “Уфа-арены”
Председатель парламента Башкирии оценил идею сделать 31 декабря выходным
«Уехала, говорят, в Уфу»: житель Башкирии обратился к пропавшей жене и ребенку через СМИ
Под Уфой на глазах у очевидцев на реке утонул рыбак
В суде началось оглашение приговора бывшему вице-мэру Уфы Филиппову
Такого в мире не делал ни один телеведущий!
«Самолюбия нет, что ли?»: Радий Хабиров устроил разнос коллегам за нацпроекты
Глава СК Башкирии озвучил средний размер взятки
Стало известно, на что чаще всего в соцсетях жалуются жители Башкирии
Власти Башкирии назвали причину заминки с установкой ледовых городков
В Башкирии 11-летняя девочка накопила деньги и купила на них подарки детям из приюта
Житель Башкирии набросился на бывшую из-за смс-сообщения
В Уфе скончался пострадавший при тушении тепловоза в депо
Бойцовская собака из Уфы, которую выбросили на мороз после развода, переехала к новым хозяевам
В Башкирии во время разборов ветхого дома нашли уникальные сокровища
В Башкирии может появиться фонд прямых иностранных инвестиций
К концу недели в Башкирии резко похолодает
Стала известна личность уфимца, насмерть сбитого у торгового центра
Итальянские художники рассказали, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»
В Башкирии рыбак насмерть переехал отдыхавшего на берегу мужчину
Охотники из Башкирии спасли лосенка от жуткой смерти на морозе
В Уфе мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей