Власти Башкирии назвали причину заминки с установкой ледовых городков

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-09T10:18:21+03:00

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Установка ледовых городков в Башкирии осложнилась погодными условиями. Об этом сегодня, 9 декабря, на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр ЖКХ Борис Беляев. Дело в том, что на территории региона последнее время сложилась околонулевая температура воздуха, и снег при этом практически не идет. Ситуация начнет меняться на этой неделе, во второй половине которой температура воздуха упадет до -9 градусов.

По данным министерства, в республике уже установлено 1174 живых новогодних елок из 1634 запланированных, 128 искусственных. Четыре пиксельные ели появились в городах, две монтируют прямо сейчас, еще три сегодня подвезут к месту установки. Самую высокую светодиодную конструкцию устанавливают в Уфе на Конгресс-холле. Ее высота составит 32 метра. Что касается ледовых городков, то их сейчас в республике 552, еще 476 возводятся – именно с ними и возникли проблемы из-за теплой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU