Пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев принял участие в танцевальном флешмобе
Зариф Хилажев, выживший после расстрела в Учалах, принял участие в танцевальном флешмобе. На своей странице в "Инстаграме" мужчина опубликовал видео, на котором поет песню "Сынрай курай" за рулем своего авто, а потом исполняет башкирский танец на берегу местного озера.
Мужчина рассказал агентству "Башинформ", что занимается танцами с шести лет. Он выступал в составе ансамблей "Мирас" и "Уралтау".
Больше он профессионально не танцует. После жуткой трагедии в минувшем январе, когда пьяный сосед застрелил супругу Зарифа и еще нескольких человек, а самого мужчину тяжело ранил, он все еще до конца не восстановился.
Выживший после бойни в Учалах исполнил башкирский танец в рамках флешмоба.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU