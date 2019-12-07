Пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев принял участие в танцевальном флешмобе

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-07T12:22:43+03:00

Запись танца мужчина опубликовал на своей странице в "Инстаграм"

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Зариф Хилажев, выживший после расстрела в Учалах, принял участие в танцевальном флешмобе. На своей странице в "Инстаграме" мужчина опубликовал видео, на котором поет песню "Сынрай курай" за рулем своего авто, а потом исполняет башкирский танец на берегу местного озера.

Мужчина рассказал агентству "Башинформ", что занимается танцами с шести лет. Он выступал в составе ансамблей "Мирас" и "Уралтау".

Больше он профессионально не танцует. После жуткой трагедии в минувшем январе, когда пьяный сосед застрелил супругу Зарифа и еще нескольких человек, а самого мужчину тяжело ранил, он все еще до конца не восстановился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/748308" frameborder="0"></iframe> Выживший после бойни в Учалах исполнил башкирский танец в рамках флешмоба.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU