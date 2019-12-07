2019-12-07T12:22:43+03:00
Общество

Пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев принял участие в танцевальном флешмобе

Запись танца мужчина опубликовал на своей странице в "Инстаграм"
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зариф Хилажев, выживший после расстрела в Учалах, принял участие в танцевальном флешмобе. На своей странице в "Инстаграме" мужчина опубликовал видео, на котором поет песню "Сынрай курай" за рулем своего авто, а потом исполняет башкирский танец на берегу местного озера.

Мужчина рассказал агентству "Башинформ", что занимается танцами с шести лет. Он выступал в составе ансамблей "Мирас" и "Уралтау".

Больше он профессионально не танцует. После жуткой трагедии в минувшем январе, когда пьяный сосед застрелил супругу Зарифа и еще нескольких человек, а самого мужчину тяжело ранил, он все еще до конца не восстановился.

Выживший после бойни в Учалах исполнил башкирский танец в рамках флешмоба.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители погибшего в детском лагере в Башкирии школьника получат миллион рублей
В Уфе на год перекроют движение между бульваром Баландина и Железнодорожным переулком
Вез сына на занятия по хоккею: появились подробности ДТП в Башкирии, где погибли ребенок и двое взрослых
В Башкирии закрыли сбор средств для больной лейкозом матери двоих детей
На центральной площади района в Башкирии третий год подряд падает новогодняя елка
Жителей Башкирии возмутила «пошлая» кальянная
Радий Хабиров рассказал, что ждет частных маршрутчиков в Уфе
Жители Башкирии могут бесплатно обучиться цифровой экономике
Стало известно, какие компании в 2019 году заплатили больше всех налогов в казну Башкирии
Стало известно, зачем в деревню в Башкирии приехали певица Алсу и Ксения Собчак
В Башкирии на трассе в лобовом столкновении погибли три человека, среди жертв есть ребенок
Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в парке Победы в Уфе
В Башкирии в 2020 году подскочат тарифы на вывоз мусора
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»