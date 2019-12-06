Мама малыша из Башкирии, которому собирали 45 миллионов на борьбу с СМА, рассказала о первых результатах лечения

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-06T07:18:24+03:00

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Радостные новости пришли из Испании, куда вместе с родителями и старшим братом переехал маленький Ратмир Тимербаев из Уфы. Напомним, что осенью прошлого года у мальчика диагностировали смертельно опасную болезнь - СМА, при которой постепенно отмирают все мышцы, а нужное лекарство, которое не было зарегистрировано в России, стоило около 45 миллионов рублей. Понимая, что для семьи это непосильная сумма, Тимербаевы приняли решение переехать в Испанию, где препарат «Спинраза» больным спинально-мышечной атрофией выдается бесплатно.

На днях Ратмиру сделали 3 укол, и мама мальчика поделилась своими впечатлениями в группе поддержки ребенка.

- Одно могу сказать, «Спинраза» однозначно работает. После первого укола, у Ратмира улучшился мышечный тонус. Тело стало плотнее, перестало быть таким ватным. После второго укола Ратмир начал сидеть с ровной спиной, поднимать высоко руки, стоять на коленках, опираясь на что-то. Начал хорошо контролировать шею и опираться на руки, лёжа на животе. Нет, всё это он делал до лечения, но сейчас это делает качественно, уверенно и долго. Секунды перешли в минуты. Сначала укрепим имеющиеся навыки, потом начнём приобретать. Господи, как я счастлива это всё писать и видеть наяву то, что когда-то кому-то казалось немыслимым, - не может сдержать радости Гузель Тимербаева.

Через месяц Ратмира ожидает 4 укол, а потом ему предстоят инъекции через каждые 4 месяца в течение всей жизни. Родные и многочисленные друзья малыша надеются, что совсем скоро он встанет на ноги и сможет самостоятельно ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU