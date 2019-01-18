Жизнь ценой в 45 миллионов: маленький Ратмир Тимербаев из Уфы мечтает стать здоровым

«Смайлики» - ласково родители называют своих детей, которым поставили смертельно-опасный диагноз спинально-мышечная атрофия, или как ее еще называют «болезнь сломанного гена». Это редкое генетическое заболевание, встречающееся у одного ребенка из десяти тысяч, из-за которого гибнут клетки спинного мозга. Болезнь обычно проявляется в детском возрасте: со временем ребенок теряет возможность двигаться, говорить, глотать и дышать. С этим страшным диагнозом столкнулась и уфимская семья Тимербаевых, но не опустила руки и до конца намерена бороться за своего сына.

«ВЯЛО ШЕВЕЛИЛ НОЖКАМИ, ПОДГИБАЯ ПОД СЕБЯ»

Ратмир родился в сентябре 2017 года вторым долгожданным ребенком в семье. Мальчик радовал своих родителей: рано начал держать голову, крутиться и переворачиваться. В полгода уже вставал на четвереньки, раскачивался, вот-вот и поползет. Первым неладное заметил дедушка Ратмира, когда мальчику исполнилось семь месяцев. Ему показалось странным, что внук подгибает ножки под себя, когда его пытаются поставить. Родители посмеялись – значит, ребенок еще просто не готов стоять, со временем и встанет, и побежит…

- В июне, когда Ратмиру было девять месяцев, мы поехали на море, - рассказывает Гузель Тимербаева, мама мальчика. - Все дети бурно реагировали на воду, барахтались и визжали, а наш сын размахивал только руками, а ножки у него шевелились очень вяло. В тот момент в нашем сердце поселилась непонятная тревога.

До семи месяцев мальчик рос и развивался, как положено. Родители и предположить не могли, что у ребенка есть генетическое заболевание

Вернувшись в Уфу, родители Ратмира отправились по врачам: проконсультировались у нескольких неврологов, прошли курс массажа, записались в бассейн.

- Один из неврологов дал направление к генетику, мы записались, но ждать нужно было два месяца, - вспоминает Гузель. – Пока делали УЗИ, МРТ, рентгены – все чисто. Уколы, электрофорез, магнит, остеопаты, матуальные терапевты и иппотерапия… Но ничего не помогало.

Мать мальчика настояла, чтобы ребенку сделали анализ на СМА. И хотя все были уверены, что никаких генетических отклонений у Ратмира быть не может, все же родственники здоровы, нужно было просто исключить этот вариант.

ДИАГНОЗ НЕ ЗНАЧИТ ПРИГОВОР

Тот роковой день, 10 октября, Гузель Тимербаева запомнит на всю жизнь.

- Нам позвонили из центра генетических исследований и сообщили, что анализ готов, - вспоминает женщина. - Я попросила маму забрать его, а сама села на пол и начала молиться. Как раз проснулся Ратмир, я взяла его на руки и начала укачивать. Раздался звонок от мамы: «Не плачь, но диагноз подтвердился». Я завыла и скатилась на пол, не в силах поверить, что это происходит со мной и моим сыном. И тут мой мальчик своими ладошками повернул мое лицо к себе, серьезно посмотрел в глаза и крепко поцеловал. Я поняла, что он хочет меня поддержать, сказать, что все будет хорошо…

Три дня родители не могли ни спать, ни есть, ни разговаривать. Слезы, мольбы, снова слезы. Но потом Гузель взяла себя в руки и решила почитать про заболевание подробно. Тогда она впервые узнала, что лекарство, останавливающее ход болезни и возвращающее ребенка к обычной жизни, есть. Сотни детей за рубежом получили этот шанс на спасение, но, к сожалению, в России этот препарат пока не сертифицирован, а потому получить его бесплатно не получится. Чтобы лечиться «Спинразой» за границей, требуется космическая многомиллионная сумма.

А дальше начались сумасшедшие будни: сбор информации, поиск родителей детей с таким же диагнозом, запросы в различные фонды и организации, обивание порогов медучреждений.

Ратмир - второй ребенок в семье, родился крепким и здоровым мальчиком

- Но врачи всего лишь разводили руками, мол, это заболевание не лечится. Смиритесь, мамочка, и дохаживайте своего ребенка, - вспоминает Гузель. - Я никого не виню, ведь никто из них не сталкивался с такой болезнью, и не знает, как вести себя с такими пациентами. Они уверены, что СМА не лечится, а мы знаем, что лекарство есть, но почему-то недоступно для нас!

Не помогли и многочисленные обращения в Минздрав Башкирии: все очень сочувствовали несчастному малышу и его матери, но предложить что-то конкретное не могли. Мама Ратмира не сдавалась: продолжала писать и звонить, ни на секунду не позволяя себе расслабиться или сдаться.

- Я обращалась во все СМИ и к общественным деятелям, в благотворительные фонды и самые разные клиники, включая зарубежные, - признается мама мальчика. – Благотворительные фонды от нас отказались, поскольку лекарство не имеет сертификата в России. Все письма, которые я отправляла в правительство республики, были переадресованы в Минздрав, а оттуда я уже получала только официальные отписки.

НА БЕДУ МАЛЫША ОТКЛИКНУЛИСЬ СОТНИ ЛЮДЕЙ СО ВСЕЙ РОССИИ

В какой-то момент Гузель готова была опустить руки: на ее запрос откликнулась израильская клиника и выслала счет. Годовой курс лечения состоит из шести инъекций «Спинразы», причем цена одной инъекции – 7,8 миллионов рублей. Путем нехитрых математических подсчетов получается, что спасение Ратмира обойдется примерно в 45 миллионов рублей. Но и это не все: чтобы поддерживать результаты, Ратмиру предстоит до конца жизни каждые четыре месяца повторять уколы.

- Эта сумма казалась нам огромной и неподъемной, как бетонная плита, - говорит Гузель Тимербаева. – Но на нашу беду откликнулись тысячи неравнодушных людей. Когда всем я рассказала про СМА, мне начали предлагать открыть сбор на лекарство. Я не верила, что это возможно и не открывала. А потом люди начали скидывать деньги, просто узнав мой номер телефона. Я сидела, глядела на эти смски и ревела. Если они так верят в нас, как я могу отступить?

Пока малыш проходит курсы ЛФК и массаж - его мышцы должны сохраниться до того, как родители найдут лекарство

#РАТМИР_ЗА_ МИР

В конце декабря прошлого года у Тимербаевых появилась надежда на то, что совсем скоро они полетят в Израиль лечить сынишку. Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил, что исполнит заветную мечту десяти человек, обратившихся к нему.

- Мы даже не собирались просить его закрыть сбор на лечение, - улыбается Гузель. – Мы всего лишь хотели, чтобы на своей странице в соцсети Хабиб, у которого 13 миллионов подписчиков, разместил пост о нашем Ратмирчике! Чтобы про нашего мальчика узнали как можно больше людей.

И хотя Хабибу написали сотни людей с просьбой поддержать Ратмира, спортсмен выбрал других детей, обойдя своим вниманием малыша из Башкирии. Но Гузель и не думает возмущаться или сетовать на несправедливость: каждый день ей звонят и пишут сотни неравнодушных людей со всей России, тысячи людей переводят хоть небольшую сумму – но из маленьких «кирпичиков» собирается сумма, казавшаяся ранее совершенно неподъемной.

- За три месяца мы собрали 10 с половиной миллионов рублей, - делится Гузель. – Конечно, это всего лишь маленькая часть от общего сбора, но сама сумма поражает. Все это заслуга неравнодушных людей, которые искренне переживают за нашего ребенка и хотят ему помочь.

Сейчас Ратмир два часа в день должен стоять в вертикализаторе, чтобы укрепить слабеющие мышцы

В начале декабря прошлого года стало известно, что фармацевтическая компания «Янссен» сообщило о подаче к рассмотрению в российский Минздрав досье на препарат «Спинраза» с целью его дальнейшей регистрации. Это значит, что есть шанс, что в России дети с СМА могут получить бесплатное лекарство, которое спасет их жизнь. Правда, эта процедура займет не один месяц, а пока Тимербаевы продолжают бороться за своего сына и продолжают сбор.

Если вы хотите помочь маленькому мальчику обрести свой шанс на спасение, обратитесь к его маме Гузель Тимербаевой по номеру 7 (927) 306-00-82, и она подробно расскажет, как это можно сделать.

Реквизиты карты Сбербанка: 4817760072998143 и 4276060024899364.