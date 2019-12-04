На федеральной трассе в Башкирии столкнулись два грузовика и внедорожник

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-04T08:31:48+03:00

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В Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с участием трех машин: двух грузовиков и внедорожника. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

фото: ГИБДД РБ

Дорожный инцидент случился накануне вечером на 1260 км трассы Москва-Уфа. Столкнулись КамАЗ, за рулем которого сидел водитель из Московской области, и Freightliner под управлением шофера из Омской области. После этого в отечественный грузовик врезался попутный Chevrolet Niva. В аварии пострадала 34-летняя женщина – пассажирка внедорожника.

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии в пяти происшествиях травмы получили пять человек. Еще одно ДТП с пострадавшим было зафиксировано в Аскинском районе: пьяный водитель на «десятке» без прав протаранил столб.

ИСТОЧНИК KP.RU