На федеральной трассе в Башкирии столкнулись два грузовика и внедорожник
В Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с участием трех машин: двух грузовиков и внедорожника. Об этом рассказали в ГИБДД республики.
фото: ГИБДД РБ
Дорожный инцидент случился накануне вечером на 1260 км трассы Москва-Уфа. Столкнулись КамАЗ, за рулем которого сидел водитель из Московской области, и Freightliner под управлением шофера из Омской области. После этого в отечественный грузовик врезался попутный Chevrolet Niva. В аварии пострадала 34-летняя женщина – пассажирка внедорожника.
фото: ГИБДД РБ
За минувшие сутки на дорогах Башкирии в пяти происшествиях травмы получили пять человек. Еще одно ДТП с пострадавшим было зафиксировано в Аскинском районе: пьяный водитель на «десятке» без прав протаранил столб.
ИСТОЧНИК KP.RU