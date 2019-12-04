Пьяный парень на «десятке» без прав протаранил столб в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:14 2019-12-04T07:14:58+03:00

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Утром 3 декабря в башкирском селе Аскино случилась авария. 23-летний парень ехал на «десятке» по улице Крестьянской и, видимо, не справился с управлением. Машина влетела в электроопору по левой стороне дороги.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что сам молодой человек не пострадал, а вот его 28-летнюю пассажирку пришлось увезти в больницу.

Прибывшие на место дорожные полицейские выяснили, что виновник ДТП находился за рулем в подпитии, к тому же парень никогда не имел водительских прав. Теперь ему грозит ответственность/

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU