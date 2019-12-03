2019-12-03T19:14:55+03:00
Общество

Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для участников секс-скандала в МВД Башкирии

В следующий понедельник, 9 декабря, все трое подсудимых скажут свое последнее слово.
Эльвина АПАРИНА
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Гузель С. обвинила трех своих коллег в изнасиловании прямо в отделе полиции.Гузель С. обвинила трех своих коллег в изнасиловании прямо в отделе полиции.
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Совсем скоро история с изнасилованием дознавательницы в Уфе, которое прогремело на всю страну в октябре 2018 года, придет к концу. По данным «Интерфакса», гособвинение сегодня, 3 декабря, на прениях по делу запросило для трех обвиняемых полицейских реальные сроки лишения свободы. Как сообщает издание, прокурор потребовал назначить экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву и экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву по девять лет. Павлу Яромчуку, бывшему начальнику отдела по вопросам миграции отдела полиции по Уфимскому району, восемь лет колонии общего режима.

В следующий понедельник, 9 декабря, все трое подсудимых скажут свое последнее слово.

Напомним, что скандал в башкирской полиции произошел в октябре 2018 года. На тот момент 23-летняя дознавательница Гузель С. обвинила трех своих коллег в изнасиловании прямо в отделе полиции. Со слов жертвы, бывшие стражи порядка насиловали ее то поочередно, то все вместе в ночь на 30 октября. 31 октября тогда еще подозреваемые были задержаны, а на следующий день всех участников скандала с позором уволили с органов внутренних дел. Сами подсудимые свою вину так и не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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