Следователи Башкирии проверят ДТП, в котором водитель «Лексуса» сбил 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-04T07:27:30+03:00

Девочка получила телесные повреждения различной степени тяжести, в настоящее время она находится в больнице.

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Следком Башкирии устанавливает обстоятельства ДТП в Кумертау, где пострадала 9-летняя девочка. По ходатайству СК материал проверки по данному факту из органов внутренних дел передан в Мелеузовский межрайонный следственный отдел. В данный момент начата доследственная проверка.

Известно, что авария произошла 30 ноября на улице Вокзальной. Как ранее сообщала «Комсомолка», 47-летний водитель «Лексуса» выехал на тротуар и сбил там школьницу, которая шла в сопровождении сестры. Со слов свидетелей, владелец элитной иномарки был сильно пьян.

Девочка получила телесные повреждения различной степени тяжести, в настоящее время она находится в больнице.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего ДТП, проверить техническое состояние ТС, дорожного покрытия, погодные условия, а также состояние водителя. По результатам проверки действиям водителя автомобиля будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU