В начале недели в Башкирии заметно похолодает

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-01T16:05:37+03:00

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В начале новой недели в Башкирии будет довольно морозно – по данным синоптиков, вторник и среда будут самыми холодными на неделе.

Так, завтра, 1 декабря на улице будет тепло – температура воздуха составит всего -2 градуса. Морозы придут во вторник, 2 декабря. Ночью похолодает до -14 градусов, а днем столбик термометра покажет -11 градусов. Такой характер погоды сохранится и в среду.

Немного потеплеет только в четверг – температура воздуха днем составит -7 градусов, а ночью -12. Потеплеет только в пятницу – ожидается -3 градуса и обильные снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU