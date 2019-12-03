В Уфе задержали главаря секты, адепта которой подозревают в убийстве девятилетнего сына

СЕГОДНЯ 06:59 2019-12-03T06:59:18+03:00

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Накануне в Уфе задержали главаря тоталитарной секты, адепт которой подозревается в убийстве своего девятилетнего сына. Все участники этой громкой истории – жители Екатеринбурга. В башкирской столице они пытались сесть на поезд и скрыться в другом регионе.

Как сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области, подозреваемых в жестоком преступлении задержали на железнодорожном вокзале в Уфе. 48-летняя женщина, которую называют руководителем секты, подозревается в пособничестве в убийстве. На данный момент под стражей находятся также родители ребенка.

Напомним, 27 ноября в Екатеринбурге обнаружили тело мальчика с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Задержанных в Уфе отца ребенка и главу секты доставили в Екатеринбург и поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU