В Уфе задержали екатеринбургского сектанта, который задушил сына и спрятал тело в лесу

Жесткое преступление произошло в Екатеринбурге еще 5 ноября, но стало известно о нем совсем недавно, когда 25 ноября оперативники обнаружили в лесополосе изувеченное тело девятилетнего мальчика, наспех забросанное листьями и землей. По предварительным данным – мальчик стал жертвой религиозных фанатиков, а убийцей стал его собственный отец. Это он, как сообщают СМИ, сначала жестоко избил ребенка плеткой, а потом задушил, засунув в рот кляп. Позже оперативники найдут в съемной квартире, где ютилась семья убитого ребенка, Библию и плетку. Мать мальчика успела скрыться в Белоруссии, откуда и приехала семья, известно, что она состоит на учете в психиатрической клинике. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, женщина даже рассказала своей сестре о преступлении, а та уже обратилась в полицию. Отец же скрылся в неизвестном направлении.

Известно, что семья, приехав из Белоруссии, снимала квартиру. Сейчас там проходят обыски

Вчера вечером, 29 ноября, ряд СМИ опубликовал информацию, что душегуба задержали в ходе совместной операции башкирских и екатеринбургских сыщиков в Уфе. Впервые об этом сообщил популярный телеграм-канал «Опер слил», а позже подтвердили собственные источники разных изданий.

В региональном следкоме эту информацию не подтвердили, сославшись, что комментировать подобные обстоятельства, как и все детали жестокого преступления, могут только следственные органы в Екатеринбурге, которые непосредственно и занимаются этим делом. Так что официальных комментариев от правоохранительных органов до сих пор не поступало.

БИЛИ ПЛЕТКАМИ, ЧТОБЫ ИЗГНАТЬ БЕСОВ?

Как сообщает «КП-Екатеринбург», отец-убийца был адептом религиозной секты «Ученики Иисуса Христа». Основателем секты является некая 48-летняя Земфира Гайнуллина. Женщина подробно рассказывает о себе в социальных сетях: признается, что «раньше была обычной продавщицей, вела греховную жизнь, стремительно катилась к гибели». В 2010 году, во время сложной жизненной ситуации, женщина ударилась в религию и даже стала исполнять под гитару песни собственного сочинения, в которых признавалась в своей любви к Богу.

Основательница секты Земфира считала, что бесов из детей нужно выбивать плетьми. Фото: Twitter

Также Земфира всячески умаляет значимость физического тела человека.

- Самая хорошая плоть — мертвая плоть. Она мертва — поэтому не грешит. Период младенчества только сложный, когда плоть только в процессе умерщвления Духом. А потом, после распятия — всегда воскресение в Жизнь и сила, — писала новоявленная Мессия в своем твиттере. Поговаривают, что своих последователей Земфира приучала жестоко наказывать детей за любую провинность, ведь только в строгости и боли можно сохранить чистоту и веру, а порка плетьми- лучший способ изгнать бесов.

Расследование жестокого убийства ребенка продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.