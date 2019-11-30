2019-11-30T15:47:09+03:00
Происшествия

В Уфе задержали екатеринбургского сектанта, который задушил сына и спрятал тело в лесу

В следственных органах пока информацию никак не прокомментировали
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
В этом месте, предположительно, закопали тело мальчикаВ этом месте, предположительно, закопали тело мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жесткое преступление произошло в Екатеринбурге еще 5 ноября, но стало известно о нем совсем недавно, когда 25 ноября оперативники обнаружили в лесополосе изувеченное тело девятилетнего мальчика, наспех забросанное листьями и землей. По предварительным данным – мальчик стал жертвой религиозных фанатиков, а убийцей стал его собственный отец. Это он, как сообщают СМИ, сначала жестоко избил ребенка плеткой, а потом задушил, засунув в рот кляп. Позже оперативники найдут в съемной квартире, где ютилась семья убитого ребенка, Библию и плетку. Мать мальчика успела скрыться в Белоруссии, откуда и приехала семья, известно, что она состоит на учете в психиатрической клинике. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, женщина даже рассказала своей сестре о преступлении, а та уже обратилась в полицию. Отец же скрылся в неизвестном направлении.

Известно, что семья, приехав из Белоруссии, снимала квартиру. Сейчас там проходят обыски

Известно, что семья, приехав из Белоруссии, снимала квартиру. Сейчас там проходят обыски

Вчера вечером, 29 ноября, ряд СМИ опубликовал информацию, что душегуба задержали в ходе совместной операции башкирских и екатеринбургских сыщиков в Уфе. Впервые об этом сообщил популярный телеграм-канал «Опер слил», а позже подтвердили собственные источники разных изданий.

В региональном следкоме эту информацию не подтвердили, сославшись, что комментировать подобные обстоятельства, как и все детали жестокого преступления, могут только следственные органы в Екатеринбурге, которые непосредственно и занимаются этим делом. Так что официальных комментариев от правоохранительных органов до сих пор не поступало.

БИЛИ ПЛЕТКАМИ, ЧТОБЫ ИЗГНАТЬ БЕСОВ?

Как сообщает «КП-Екатеринбург», отец-убийца был адептом религиозной секты «Ученики Иисуса Христа». Основателем секты является некая 48-летняя Земфира Гайнуллина. Женщина подробно рассказывает о себе в социальных сетях: признается, что «раньше была обычной продавщицей, вела греховную жизнь, стремительно катилась к гибели». В 2010 году, во время сложной жизненной ситуации, женщина ударилась в религию и даже стала исполнять под гитару песни собственного сочинения, в которых признавалась в своей любви к Богу.

Основательница секты Земфира считала, что бесов из детей нужно выбивать плетьми. Фото: Twitter

Основательница секты Земфира считала, что бесов из детей нужно выбивать плетьми. Фото: Twitter

Также Земфира всячески умаляет значимость физического тела человека.

- Самая хорошая плоть — мертвая плоть. Она мертва — поэтому не грешит. Период младенчества только сложный, когда плоть только в процессе умерщвления Духом. А потом, после распятия — всегда воскресение в Жизнь и сила, — писала новоявленная Мессия в своем твиттере. Поговаривают, что своих последователей Земфира приучала жестоко наказывать детей за любую провинность, ведь только в строгости и боли можно сохранить чистоту и веру, а порка плетьми- лучший способ изгнать бесов.

Расследование жестокого убийства ребенка продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии поиски пропавшего мужчины завершились трагедией
В Уфе подростков застукали за взрослым занятием
Сады под Уфой покрылись льдом из-за паводка
В Башкирии, проведя две недели в коме, скончался подросток
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии в первый день зимы
Юрий Шевчук объявил о старте юбилейного тура «ДДТ»
Вылетел в кювет и перевернулся: в Башкирии в аварии погиб молодой парень
Солисты Башкирского оперы номинированы на пять национальных премий «Онегин»
«Почему нужно умолять, чтобы дали талон на УЗИ?»: онкобольная уфимка пожаловалась на хамство врачей
КСП Башкирии предложила уфимцам оценить уровень общественного транспорта
В Башкирии подешевели многие продукты питания
Фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт" возвращается на экран по просьбе зрителей
Возвращались домой по обочине: в Башкирии водитель иномарки сбил пять подростков
«Это грудь женская!»: ученые проанализировали видео со снежным человеком из Башкирии
«Осколки разлетелись по всему салону»: в Уфе столкнулись два маршрутных автобуса
В Уфе задержали отца-сектанта из Екатеринбурга, жестоко расправившегося со своим маленьким сыном
Синоптики рассказали, какой будет зима в Башкирии в 2019-2020 году
Жители Башкирии, на 27 часов застрявшие в аэропорту, смогли вылететь в Китай
В Уфе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила врачам ключи от передвижных ФАПов
В Уфе осудили заведующую детсадом, присваивавшую чужие зарплаты и премии