«Она беременна»: подробности ДТП под Уфой, где водитель бросил супругу в опрокинутой машине

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-02T11:31:34+03:00

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Стали известны подробности ДТП под Уфой, где водитель бросил супругу в перевернутом автомобиле. Собственный источник «КП-Уфа», близкий к ситуации, рассказал, что женщина находится в положении.

Напомним, авария случилась в деревне Старые Турбаслы. Автомобилист на вазовской легковушке не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина приземлилась на крышу рядом с частным домом. Находившийся за рулем мужчина не стал строить из себя героя и попросту скрылся с места ДТП, оставив в салоне жену.

Мужчина покинул место аварии

– Алина (имя изменено – прим. ред.) беременна. Работает в местном продуктовом магазине. После аварии, когда муж сбежал, ее вытащили проезжавшие мимо парни из соседней деревни, – рассказал собеседник корреспонденту «Комсомолки».

Неравнодушные ребята вызвали женщине «скорую», а на место ДТП – сотрудников госавтоинспекции. Медики осмотрели пострадавшую и доставили в больницу с ушибами. После оказания помощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU