Под Уфой водитель вылетел в кювет и сбежал с места ДТП, оставив травмированную супругу в машине

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-02T11:15:17+03:00

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Под Уфой легковушка опрокинулась в кювете рядом с жилым домом. Водитель оставил в машине травмированную супругу и сбежал с места ДТП. О дорожном инциденте рассказали в городской госавтоинспекции.

Авария произошла накануне вечером, 1 декабря, в деревне Старые Турбаслы. Неустановленный мужчина за рулем вазовской «пятнадцатой», двигаясь по местному проезду, не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого легковушка опрокинулась на крышу рядом с одним из частных домов.

Различные травмы в результате происшествия получила 31-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили домой. Сейчас ГИБДД устанавливает личность водитель. По словам женщины, машиной управлял ее супруг, который покинул место ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU