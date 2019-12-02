Под Уфой водитель вылетел в кювет и сбежал с места ДТП, оставив травмированную супругу в машине
Под Уфой легковушка опрокинулась в кювете рядом с жилым домом. Водитель оставил в машине травмированную супругу и сбежал с места ДТП. О дорожном инциденте рассказали в городской госавтоинспекции.
Авария произошла накануне вечером, 1 декабря, в деревне Старые Турбаслы. Неустановленный мужчина за рулем вазовской «пятнадцатой», двигаясь по местному проезду, не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого легковушка опрокинулась на крышу рядом с одним из частных домов.
Различные травмы в результате происшествия получила 31-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили домой. Сейчас ГИБДД устанавливает личность водитель. По словам женщины, машиной управлял ее супруг, который покинул место ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU