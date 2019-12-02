2019-12-02T06:12:36+03:00
Общество

Дороги в Башкирии скует лед - МЧС

По республике также выпадет снег
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. На дорогах республики в ближайшие сутки ожидается гололед и снежный накат. Это касается и Уфы. Водителям советуют учитывать это при поездках.

Как сообщили в МЧС региона, погода будет облачной, иногда с пояснениями. По всей республике выпадет снег, кое-где умеренный. В Уфе днем тоже прогнозируют небольшой снегопад. Ветер в регионе будет юго-западным и западным 7-12 м/с. Днем по республике ожидается -1,-6 градусов, в Уфе чуть теплее -1,-3.

Напомним, что декабрь в целом будет относительно теплым, но очень снежным. Морозы ударят уже завтра, 3 декабря. Ночью столбик термометра опустится до -14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Резко угас»: сестра парня из Башкирии, находившегося в коме, рассказала, от чего он умер
Каким будет декабрь в Башкирии
Роскомнадзор проверит, законно ли прошли в Уфе слушания по дельфинарию
Школьников из Башкирии заставили смотреть на парней в балетных пачках за 100 рублей
В Уфе на озере Кашкадан рыба вмерзла в лед
В Башкирии в ДТП погибли 21-летний парень и 27-летняя девушка
В начале недели в Башкирии заметно похолодает
Житель Башкирии уехал на заработки в Москву и пропал
Уфимцы устроили давку на открытии первого торгового центра в своем районе
В Башкирии неизвестные подожгли мусорный полигон
В Башкирии пьяный водитель на «Лексусе» сбил троих девочек, одна в реанимации
Радий Хабиров показал, как красиво будет украшена Уфа к Новому году
В Уфе погибла девушка, которая пыталась ночью поймать попутку
В Уфе Артема Мазова и двоих его сыновей начали искать в заброшенных садах
Скандальный рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки
В Башкирии в туристическом месте нашли обмороженный труп
Стало известно, какой автомобиль в Уфе чаще всего угоняют
В Башкирии резко ухудшится погода