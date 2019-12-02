Дороги в Башкирии скует лед - МЧС

СЕГОДНЯ 06:12 2019-12-02T06:12:36+03:00

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Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. На дорогах республики в ближайшие сутки ожидается гололед и снежный накат. Это касается и Уфы. Водителям советуют учитывать это при поездках.

Как сообщили в МЧС региона, погода будет облачной, иногда с пояснениями. По всей республике выпадет снег, кое-где умеренный. В Уфе днем тоже прогнозируют небольшой снегопад. Ветер в регионе будет юго-западным и западным 7-12 м/с. Днем по республике ожидается -1,-6 градусов, в Уфе чуть теплее -1,-3.

Напомним, что декабрь в целом будет относительно теплым, но очень снежным. Морозы ударят уже завтра, 3 декабря. Ночью столбик термометра опустится до -14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU