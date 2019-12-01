2019-12-01T19:22:31+03:00
Общество

Каким будет декабрь в Башкирии

Месяц обещает быть снежным и теплым
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Учитывая прогноз погоды, валенки этим декабрем точно не понадобятся.Учитывая прогноз погоды, валенки этим декабрем точно не понадобятся.
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 декабря, зима как по расписанию вступила в свои законные права – в Башкирию пришли снег и метели.

По данным синоптиков, предновогодний месяц будет теплым и очень снежным. Холодные дни можно будет сосчитать на пальцах.

Морозы придут во вторник, 3 декабря. Ночью похолодает до -14 градусов, а днем столбик термометра покажет -11 градусов. Такой характер погоды сохранится и в среду. Немного потеплеет только в четверг – температура воздуха днем составит -7 градусов, а ночью -12. В пятницу – ожидается -3 градуса и обильные снегопады.

9-го декабря температура воздуха составит 0 градусов – снегопады продолжатся. Похолодает 12 декабря – столбик термометра покажет -12 градусов, такая погода сохранится до 14 декабря. 15-го числа ожидается резкий перепад температуры – 0 градусов. Снег продолжит идти.

С 19 числа ожидается и вовсе плюсовая температура – декабрь удивит аномально теплой погодой. Вместе с теплом придут и дожди со снегом. Такой характер погоды сохранится до конца месяца. Учитывая прогноз погоды, валенки этим декабрем точно не понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Резко угас»: сестра парня из Башкирии, находившегося в коме, рассказала, от чего он умер
Роскомнадзор проверит, законно ли прошли в Уфе слушания по дельфинарию
Школьников из Башкирии заставили смотреть на парней в балетных пачках за 100 рублей
В Уфе на озере Кашкадан рыба вмерзла в лед
В Башкирии в ДТП погибли 21-летний парень и 27-летняя девушка
В начале недели в Башкирии заметно похолодает
Житель Башкирии уехал на заработки в Москву и пропал
Уфимцы устроили давку на открытии первого торгового центра в своем районе
В Башкирии неизвестные подожгли мусорный полигон
В Башкирии пьяный водитель на «Лексусе» сбил троих девочек, одна в реанимации
Радий Хабиров показал, как красиво будет украшена Уфа к Новому году
В Уфе погибла девушка, которая пыталась ночью поймать попутку
В Уфе Артема Мазова и двоих его сыновей начали искать в заброшенных садах
Скандальный рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки
В Башкирии в туристическом месте нашли обмороженный труп
Стало известно, какой автомобиль в Уфе чаще всего угоняют
В Башкирии резко ухудшится погода