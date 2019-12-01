Каким будет декабрь в Башкирии

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-01T19:22:31+03:00

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Сегодня, 1 декабря, зима как по расписанию вступила в свои законные права – в Башкирию пришли снег и метели.

По данным синоптиков, предновогодний месяц будет теплым и очень снежным. Холодные дни можно будет сосчитать на пальцах.

Морозы придут во вторник, 3 декабря. Ночью похолодает до -14 градусов, а днем столбик термометра покажет -11 градусов. Такой характер погоды сохранится и в среду. Немного потеплеет только в четверг – температура воздуха днем составит -7 градусов, а ночью -12. В пятницу – ожидается -3 градуса и обильные снегопады.

9-го декабря температура воздуха составит 0 градусов – снегопады продолжатся. Похолодает 12 декабря – столбик термометра покажет -12 градусов, такая погода сохранится до 14 декабря. 15-го числа ожидается резкий перепад температуры – 0 градусов. Снег продолжит идти.

С 19 числа ожидается и вовсе плюсовая температура – декабрь удивит аномально теплой погодой. Вместе с теплом придут и дожди со снегом. Такой характер погоды сохранится до конца месяца. Учитывая прогноз погоды, валенки этим декабрем точно не понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU