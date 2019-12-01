2019-12-01T19:53:31+03:00
Происшествия

«Резко угас»: сестра парня из Башкирии, находившегося в коме, рассказала, от чего он умер

Девушка опровергла версию с отравлением никотиносодержащим веществом
Эльвина АПАРИНА
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Со слов сестры, Антон буквально угас на глазах.Со слов сестры, Антон буквально угас на глазах.
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Стали известны подробности смерти 17-летнего Антона П. (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.), который скончался после двухнедельной комы. Как ранее сообщала «Комсомолка», Антон умер 25 ноября, так и не придя в сознание.

Поначалу была информация, что несовершеннолетний мог умереть от передозировки никотиносодержащим веществом. Но эту версию его сестра Полина отрицает.

- Вся информация которая появилась в группе, это ложь. Предварительная причина смерти - это инфекция мозга «энцефалитная инфекция», с наркотиками это никак не связано, - написала девушка в социальных сетях.

В беседе с «Комсомолкой» Полина сказала, что Антон буквально угас на глазах. Парню резко стало плохо, скорая увезла его прямиком в реанимацию. Точная причина смерти будет известна только после судмедэкспертизы.

Комментарий по данному факту в следственном комитете так и не удалось получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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