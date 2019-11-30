В Башкирии, проведя две недели в коме, скончался подросток

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-30T16:09:45+03:00

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В Кумертау на днях скончался несовершеннолетний Антон П. (имя изменено – ред.). Как сообщает паблик «Плохие новости», парень впал в кому еще 11 ноября, и две недели пролежал в реанимации. К сожалению, старания врачей оказались тщетными, и 25 ноября Антон скончался, так и не приходя в сознание. По некоторым неподтвержденным пока данным, школьник баловался употреблением модного среди подростков «снюса» (подобие жевательного табака с высоким содержанием никотина, очень опасно для здоровья – ред.). Паблик ссылается на одноклассников Антона, которые утверждают, что «за раз он мог рассосать до 6 пакетиков». По всей видимости, в этот раз произошла передозировка никотином, и организм парня не выдержал.

В свою очередь, "Горобзор" пишет, что родные Антона утверждают, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной ангины.

В следственном комитете Башкирии инцидент пока никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU