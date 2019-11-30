2019-11-30T13:11:21+03:00
Происшествия

Вылетел в кювет и перевернулся: в Башкирии в аварии погиб молодой парень

Его друг выжил и находится в больнице под наблюдением врачей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Серьезная авария произошла вчера днем, 29 ноября, в Бирском районе. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, на 24-м километре автодороги Бирск-Новодесяткино-Дюртюли 24-летний парень не справился с управлением своего «Киа Сид», после чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте аварии, а его 27-летний пассажир выжил и был доставлен в больницу, где сейчас за его жизнь борются врачи. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дорожные полицейские.

Напомним, что в этот же день в Дюртюлинском районе республике произошла авария, унесшая жизнь двух молодых людей. На трассе «Тойота Авенсис» пошел на обгон автомобиля, в результате чего врезался во встречную «Ладу Приору» и вспыхнул, словно спичка. В ДТП погиб 23-летний водитель «Лады» и пассажир иномарки. Водитель «Авенсиса» получил серьезные ожоги и находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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