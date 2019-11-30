«Это грудь женская!»: ученые проанализировали видео со снежным человеком из Башкирии

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-30T08:32:33+03:00

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В Башкирии не утихают обсуждения вокруг таинственного видео, снятого под Бирском, и на котором удалось запечатлеть странное человекоподобное существо, похожее на снежного человека. Напомним, что само видео было сделано еще в 2016 году, но только спустя три года было опубликовано в интернете.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», для изучения видеоролика и поисков следов пребывания йети в Башкирию прибыла целая экспедиция ученых во главе со знаменитым московским гоминологом Игорем Бурцевым. Ученый давно хотел посетить республику, но когда увидел видеоролик, сразу прилетел. Теперь ученые анализируют и пересматривают каждую секунду видео, и, кажется, у них нет сомнений - это точно снежный человек.

- Это, я считаю, второй такой случай в мире. Такой убедительный, видно, как это существо бежит. Более того, когда мы изучали стоп-кадры, я увидел там при одном повороте выпуклость — это грудь женская. Понимаете? Это женская особь, - не может сдержать своего восторга в беседе с журналистами Игорь Бурцев.

После изучения окрестности под Бирском, ученые отправятся на Иремель, где недавно проводник повстречал странное существо – не то медведя, не то йети. Сам же Бурцев уверен: снежные люди повсюду, главное, внимательно смотреть по сторонам в лесу.

В Башкирию прибыли ученые, чтобы найти следы снежного человека // 29.11.

ИСТОЧНИК KP.RU