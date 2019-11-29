2019-11-29T11:35:52+03:00
Общество

Ученые организовали экспедицию для поисков снежного человека в Башкирии

Группу возглавляет кандидат исторических наук Игорь Бурцев
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот записифото: скриншот записи
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В Башкирию для поисков снежного человека прибыла группа ученых Международного центра гомиологии. Ее возглавляет руководитель организации и кандидат исторических наук Игорь Бурцев. Об этом сообщают журналисты "Вести-Башкортостан". По данным издания, экспертов заинтересовало видео, на кадрах которого изображено неизвестное антропоморфное существо. Его сняли весной этого года рядом с городом Бирском.

На записи можно увидеть, как по полю перемещается человекообразное нечто. Оно встает как на две ноги, так и на четвереньки. Ученые собираются выяснить обстоятельства появления «шурале» в республике и опросить очевидцев – в том числе и авторов загадочного видео.

В Башкирию прибыли ученые, чтобы найти следы снежного человека // 29.11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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