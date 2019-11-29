2019-11-29T19:58:52+03:00
Происшествия

Жители Башкирии, на 27 часов застрявшие в аэропорту, смогли вылететь в Китай

Ранее пресс-служба уфимского аэропорта объяснила задержку неисправностью самолета
Яна БАЗЕКИНА
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Пассажиры все же смогли отправиться в долгожданное путешествиеПассажиры все же смогли отправиться в долгожданное путешествиеФото: "КП" Архив
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Рейс F7-9741 Уфа-Санья, наконец, в 18:45 вылетел в Китай. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта, общее время задержки вылета составило 27 часов 15 минут.

Напомним, что, согласно расписанию, самолет с 343 пассажирами, включая 38 детей, должен был вылететь в Китай еще вчера, 28 ноября, в 17.30 по местному времени. Вот только произошла серьезная задержка – якобы из-за неисправности воздушного судна. Согласно второй версии, вылет задержали из-за позднего прибытия самолета и не предоставления перевозчиком резервного.

Конечно, многие пассажиры были недовольны и расстроены, хотя им предоставили горячую еду и напитки, а еще 170 человек разместили в местных гостиницах. Также инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, которая проследила за соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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