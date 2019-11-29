2019-11-29T09:26:43+03:00
Общество

В Уфе более трехсот пассажиров не смогли вылететь в Китай

Рейс задержали на более чем 25 часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Самолет в Китай отправится только сегодня вечеромСамолет в Китай отправится только сегодня вечеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту «Уфа» задержали рейс авиакомпании I Fly Уфа – Санья (городской округ в Китае). По расписанию самолет должен был вылететь вчера, 28 ноября, в 17:30 по местному времени. Однако впоследствии лайнер задержали на 27 часов. По предварительной информации, вылет состоится только сегодня, 29 ноября, в 20:30.

Со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, ГТРК Башкортостан сообщает, что задержка рейса связана с неисправностью самолета. О чем именно идет речь, не уточняется.

Всего на рейс зарегистрировано 343 пассажира, среди них 38 детей. Им предоставили напитки и горячее питание. 170 иногородних пассажиров разместили в местных гостиницах.

Сейчас в аэропорту находятся представители уфимской транспортной прокуратуры. Они контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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