2019-11-29T13:11:35+03:00
Общество

Стало известно, зачем в Уфу приехал министр здравоохранения России

В аэропорту Веронику Скворцову встретил Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Стало известно, с какой целью в Уфу приехала министр здравоохранения России. Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вероника Скворцова посетит в столице Башкирии мероприятие с участием главы региона и руководителя республиканского Минздрава.

Как рассказали в пресс-службе главы Башкирии, в аэропорту федеральную чиновницу встретил Радий Хабиров. В Уфе у Скворцовой обширная программа. Она ознакомится с работой учреждения здравоохранения, посетит клинический госпиталь «Мать и дитя» и примет участие в передаче передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и машин «скорой» больницам республики.

Первым учреждением, которое навестила руководитель федерального Минздрава, стал Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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