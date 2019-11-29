Стало известно, зачем в Уфу приехал министр здравоохранения России

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-29T13:11:35+03:00

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Стало известно, с какой целью в Уфу приехала министр здравоохранения России. Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вероника Скворцова посетит в столице Башкирии мероприятие с участием главы региона и руководителя республиканского Минздрава.

Как рассказали в пресс-службе главы Башкирии, в аэропорту федеральную чиновницу встретил Радий Хабиров. В Уфе у Скворцовой обширная программа. Она ознакомится с работой учреждения здравоохранения, посетит клинический госпиталь «Мать и дитя» и примет участие в передаче передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и машин «скорой» больницам республики.

Первым учреждением, которое навестила руководитель федерального Минздрава, стал Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU