В Уфу приедет министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Федеральная чиновница посетит столицу Башкирии сегодня, 29 ноября
Скворцова должна прибыть в Уфу сегодня днемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Уфу с рабочим визитом приедет министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». Федеральная чиновница прибудет в столицу Башкирии сегодня днем, 29 ноября.
Собеседник также рассказал, с какой целью Скворцова прибудет в столицу Башкирии. Она посетит одно из торжественных мероприятий. На нем также будут присутствовать глава региона Радий Хабиров и руководитель республиканского Минздрава Максим Забелин. Какой именно теме будет посвящено событие, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU