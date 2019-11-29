2019-11-29T10:53:44+03:00
Общество

В Уфу приедет министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Федеральная чиновница посетит столицу Башкирии сегодня, 29 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Скворцова должна прибыть в Уфу сегодня днемСкворцова должна прибыть в Уфу сегодня днемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Уфу с рабочим визитом приедет министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». Федеральная чиновница прибудет в столицу Башкирии сегодня днем, 29 ноября.

Собеседник также рассказал, с какой целью Скворцова прибудет в столицу Башкирии. Она посетит одно из торжественных мероприятий. На нем также будут присутствовать глава региона Радий Хабиров и руководитель республиканского Минздрава Максим Забелин. Какой именно теме будет посвящено событие, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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