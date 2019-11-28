В День матери в Башкирии скончался трехмесячный малыш
В одном из сел Чишминского района Башкирии в собственном доме был обнаружен труп трехмесячного младенца. Страшная находка была сделана ранним утром – по всей видимости, мертвого малыша увидели проснувшиеся родители. Трагизма ситуации добавляет тот факт, что ребенок скончался в международный День матери.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следственного комитета, сообщает собственный источник «КП-Уфа». При беглом осмотре криминалисты не обнаружили на теле малютки видимых телесных повреждений.
Напомним, практически идентичный случай произошел 9 ноября в селе Мраково Кугарчинского района. На ребенке так же не было обнаружено никаких следов.
ИСТОЧНИК KP.RU