В День матери в Башкирии скончался трехмесячный малыш

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-28T14:57:31+03:00

В ноябре это не первый случай младенческой смертности в республике Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На ребенке не было видимых телесных повреждений

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В одном из сел Чишминского района Башкирии в собственном доме был обнаружен труп трехмесячного младенца. Страшная находка была сделана ранним утром – по всей видимости, мертвого малыша увидели проснувшиеся родители. Трагизма ситуации добавляет тот факт, что ребенок скончался в международный День матери.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следственного комитета, сообщает собственный источник «КП-Уфа». При беглом осмотре криминалисты не обнаружили на теле малютки видимых телесных повреждений.

Напомним, практически идентичный случай произошел 9 ноября в селе Мраково Кугарчинского района. На ребенке так же не было обнаружено никаких следов.

ИСТОЧНИК KP.RU