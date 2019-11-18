2019-11-18T08:58:28+03:00
Происшествия

В Башкирии медики наткнулись на труп трехмесячного ребенка

Младенец находился в доме своих родителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По данным собственного источника "КП-Уфа", ребенка обнаружили медикиПо данным собственного источника "КП-Уфа", ребенка обнаружили медикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В башкирском селе Мраково Кугарчинского района был обнаружен труп трехмесячного ребенка. Инцидент произошел в шесть часов утра 9 ноября.

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах рассказал, что младенца обнаружила бригада скорой медицинской помощи. На его теле не было видимых телесных повреждений. По всей видимости, врачей вызвали родители, когда поняли, что ребенок не дышит. Известно, что малыш рос в полной семье, где помимо него были еще дети: мальчик и девочка.

Тело малыша правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину смерти. С места происшествия также была изъята одежда младенца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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