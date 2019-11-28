На автозаводе в Башкирии нарастят мощность для выпуска коммунальной техники

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-28T11:41:53+03:00

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Завод автобетоновозов в Туймазинском районе Башкирии собираются модернизировать для выпуска коммунальной техники. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки вице-премьера республики Андрея Назарова по промышленным и социальном объектам региона.

Предприятие в Туймазах является одним из крупнейших российских производителей машиностроительной продукции. В 2018 году объем производства составил 1,8 млрд рублей. Завод получит поддержку властей в сбыте продукции, если на нем модернизируют мощность и увеличат объемы выпуска техники, в том числе коммунальной.

– С началом так называемой мусорной реформы резко возрос спрос на специальную коммунальную технику, – сказал Андрей Назаров. – При модернизации производства в Туймазах и суммарного увеличения объемов производства в 4 раза, до 8 млрд рублей мы окажем поддержку предприятию в сбыте продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU