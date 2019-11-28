Уфимка рассказала о состоянии бойцовской собаки, которую несколько лет насиловал хозяин
Стало известно, как сейчас живет бойцовская собака, которую восемь лет насиловал собственных хозяин.
Напомним, жуткую историю еще осенью 2016 года рассказала зоозащитница Елена Жданова. Тогда еще 38-летний мужчина неоднократно прятался в парке за кустами, где насиловал своего пса – стаффордширский терьера. На ситуацию обратили внимание неравнодушные граждане. Они выкрали животное у извращенца, когда тот отпустил питомца с поводка. Собаку привезли в Уфу.
В ветклинике столицы Башкирии выяснилось, что кобеля насиловали всю жизнь, из-за чего в области заднего прохода у него образовалась гематома. В Уфе ему практически сразу сделали операцию. Месяц пес находился на реабилитации, после чего остро встал вопрос по поводу того, куда его, собственно, девать. На время его приютила Елена Жданова, однако у нее самой тогда было шесть собак. Как выяснилось, новый хозяин для пса нашелся в Москве.
– За ним приехали из Москвы и забрали. Теперь его даже по-другому зовут. Нормально у него все, все хорошо. Единственное, он пожизненно в подгузниках ходит из-за недержания, – сообщила корреспонденту «КП-Уфа» зоозащитница.
К слову, изверг, который несколько лет насиловал несчастное животное, отделался лишь штрафом в 2,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU