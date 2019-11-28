2019-11-28T08:57:58+03:00
Общество

Уфимка рассказала о состоянии бойцовской собаки, которую несколько лет насиловал хозяин

Пес, которого пришлось красть у извращенца, перевезли в другой город
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Собаку прооперировали еще три года назад, но терпеть последствия издевательств ей придется до конца жизньСобаку прооперировали еще три года назад, но терпеть последствия издевательств ей придется до конца жизнь
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Стало известно, как сейчас живет бойцовская собака, которую восемь лет насиловал собственных хозяин.

Напомним, жуткую историю еще осенью 2016 года рассказала зоозащитница Елена Жданова. Тогда еще 38-летний мужчина неоднократно прятался в парке за кустами, где насиловал своего пса – стаффордширский терьера. На ситуацию обратили внимание неравнодушные граждане. Они выкрали животное у извращенца, когда тот отпустил питомца с поводка. Собаку привезли в Уфу.

В ветклинике столицы Башкирии выяснилось, что кобеля насиловали всю жизнь, из-за чего в области заднего прохода у него образовалась гематома. В Уфе ему практически сразу сделали операцию. Месяц пес находился на реабилитации, после чего остро встал вопрос по поводу того, куда его, собственно, девать. На время его приютила Елена Жданова, однако у нее самой тогда было шесть собак. Как выяснилось, новый хозяин для пса нашелся в Москве.

– За ним приехали из Москвы и забрали. Теперь его даже по-другому зовут. Нормально у него все, все хорошо. Единственное, он пожизненно в подгузниках ходит из-за недержания, – сообщила корреспонденту «КП-Уфа» зоозащитница.

К слову, изверг, который несколько лет насиловал несчастное животное, отделался лишь штрафом в 2,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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