«Пришли результаты - это карцинома»: молодой уфимец во второй раз столкнулся со страшной болезнью

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-28T09:01:10+03:00

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30-летний уфимец Марсель Имангулов, который сейчас в израильской клинике борется за свою жизнь, рассказал о прогнозах врачей и своем самочувствии. Напомним, что у Марселя, который несколько лет назад однажды победил рак 4 степени, снова обнаружили злокачественную опухоль – карциному почки. Коварное новообразование дало метастазы в позвонки и легкие, из-за чего парень испытывает серьезные боли. Недавно Марселя прооперировали - удалили пораженную опухолью почку и часть надпочечника, и теперь предстоит серьезное лечение.

- Впереди сложный марафон, с которым, я уверен, справлюсь! Пришли результаты - это карцинома. Мой онколог назначила схему лечения и рассказала о целом ряде возможных побочных эффектов от организма, тем более в моем случае. Это риски, но у меня нет другого выбора. Иммунотерапия совместно с химиотерапией запланированы уже в это воскресенье, 1 декабря, и будет проводиться амбулаторно, то есть госпитализация мне не понадобится, и я смогу ожидать следующего курса в квартире, - рассказал Марсель в своем инстаграме.

Сейчас уфимцу предстоит пройти еще МРТ головного мозга, чтобы исключить развитие метастазов. Марсель по-прежнему нуждается в помощи неравнодушных людей, ведь предстоящее лечение стоит огромных денег. Если вы тоже хотите помочь Марселю, который всю свою жизнь посвятил помощи онкобольным, вы можете сделать посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU