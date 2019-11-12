«Причиной стало обильное кровотечение»: молодому уфимцу, вновь заболевшему раком, резко стало плохо

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-12T10:00:09+03:00

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30-летний уфимец Марсель Имангулов, который прибыл в Израиль для лечения карциномы почки, резко почувствовал себя плохо. Ранее врачи отпустили его на выходные, набираться сил перед серьезной операцией, но наслаждаться красотами Тель-Авива не вышло – открылось кровотечение и пришлось снова экстренно ложиться в больницу.

- Так случилось, но в клинике я оказался раньше положенной даты. Сегодня утром меня госпитализировали через неотложную помощь клиники. Причиной стало обильное и непрекращающееся кровотечение при мочеиспускании: так проявляет себя опухоль на почке. Сейчас я под наблюдением и мне оказывают необходимую помощь. Мой доктор здесь и он следит за ситуацией, ожидая результаты КТ. Возможно, операция будет перенесена на дату ближе, - написал в с воем инстаграме Марсель Имангулов.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» уже писала об этом удивительном человеке, который несколько лет назад победил рак лимфатической системы 4 стадии, а потом организовал благотворительный проект «Достучаться до сердец», в котором помогал онкобольным и их родственникам, организовывал сборы для их лечения за границей.

В начале осени болезнь неожиданно вернулась к Марселю: боли, кровотечение, слабость. Местные врачи разводили руками и не могли поставить точный диагноз, поэтому молодой человек принял решение обследоваться в Израиле, где однажды уже смог победить свою болезнь. Оказалось, что у Марселя карцинома почки, причем с некрозом, поэтому потребуется срочная операция стоимостью более 1,6 млн рублей. За несколько дней необходимую сумму удалось собрать,но врачи предупредили, что после операции понадобится курс химиотерапии. Также скоро станут известны результаты КТ, которые покажут - есть ли в организме парня метастазы.

Если вы хотите помочь Марселю, вы можете внести посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU