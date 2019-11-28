В центре Уфы произошла кровавая бойня

СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-28T06:38:39+03:00

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Вчера в Уфе, 27 ноября, на улице Зенцова местные жители обнаружили малолитражку, залитую кровью. У «Оки» был снят аккумулятор, измазанная кровью легковушка была брошена. Появились подробности инцидента, как оказалось, рядом, в одном из подъездов произошла кровавая бойня.

Как сообщает «Bash.News», горожане соседнего квартала на улице Аксакова увидели еще более жуткую картину – весь их подъезд был измазан кровью.

- Я заходила в подъезд к себе в районе 2 часов ночи. Ничего страшного не было, даже молодежь не «тусила», а то иногда они любят пошуметь. Спала, никаких звуков не слышала. Но вот уже в шестом часу утра вышла из квартиры, а в подъезде будто бойня какая-то. Весь подъезд залили кровью. На полу огромная лужа, повсюду медицинские перчатки. Вышла на стоянку - кто-то кровавыми руками несколько иномарок испачкал. Я в шоке просто! – сказала изданию очевидец Ангелина.

По факту обнаружения машины полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU