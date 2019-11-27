В центре Уфы обнаружили малолитражку, залитую кровью

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-27T12:42:32+03:00

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В Уфе на улице Зенцова местные жители обнаружили окровавленную «Оку».

По словам молодого человека, который выложил фотографии страшной малолитражки, автомобиль находился с домом 77 по улице Зенцова.

- Разбито заднее стекло, сняли АКБ (аккумулятор) и бросили машину. Видимо машину угнали, покатались, но что-то не получилось, - пишет автор снимков.

После того, как неизвестные «поиграли» с автомобилем они разбили стекла и бросили малолитражку во дворах. Примечательно, что оставленный автомобиль весь измазан кровью. Возможно, что воришки поранили руки, когда разбивали стекла.

По словам очевидцев, вскоре на место приехали сотрудники МВД. Полицейским предстоит выяснить, что же на самом деле произошло с автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU