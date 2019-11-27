2019-11-27T16:31:50+03:00
Общество

В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»

Спектакль представлен в рамках благотворительного проекта «Комсомольской правды»
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» в рамках проекта «Большая сцена» представляет новое прочтение знаменитой комедии. Постановка станет особенной для Уфы по трем причинам:

1. Роли исполнят не профессиональные актеры, а известные люди башкирской столицы. Депутаты, блогеры, банкиры, доктора, предприниматели, представители СМИ – множество совершенно разных людей примут участие в творческом проекте. Несмотря на занятость, они встанут на театральные подмостки, чтобы…

2. …помочь детям. «Большая сцена» – это не просто необычная постановка классической комедии, а благотворительный проект. Часть прибыли с продаж билетов направляется на помощь воспитанникам детских домов. Бронируя места, вы помогаете тем, кто нуждается в поддержке и заботе.

3. «Ревизор» в том виде, в каком он предстанет в рамках «Большой сцены», будет показан лишь раз. Успейте запечатлеть уникальное событие, увидев известных людей в новом амплуа и сделав воспитанников детских домов немного счастливее. Для ребятишек помощь, оказанная в декабре, станет настоящим новогодним подарком!

10 декабря в 19:00 на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета воцарит русский дух, переполненный беспощадной сатирой и искрометным юмором. Имена новоявленных актеров вы можете увидеть по ссылке.

Билеты можно приобрести в кассах Башкирского государственного театра оперы и балета, на сайте ufa.kp.ru либо оставив заявку по телефонам (347)292-44-48 и (917)736-10-62. Количество билетов ограничено!

«Ревизор». Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе разыскивают родственников потерявшей память женщины
У 25-летнего бизнесмена из Уфы украли 640 тысяч рублей, которые он возил в бардачке
В Башкирии после капитального ремонта закрыли роддом, потому что в нем мало рожают
Безработный житель Башкирии насиловал малолетнюю падчерицу на протяжении полутора лет
Депутаты Курултая Башкирии хотят изменить границы Уфы
Исключительный показ «Царской Невесты» в театре оперы и балета
В загоревшейся в Башкирии квартире обнаружили труп мужчины
«Че, ребята, вам комфортно?»: после отмены популярных маршруток уфимцы устроили давку в автобусе
В центре Уфы обнаружили малолитражку, залитую кровью
Пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова заметили в поезде
Цена логотипа и брендбука для общественного транспорта Башкирии уменьшилась в 20 раз
28-30 ноября в Уфе пройдет Международный форум молодых дизайнеров
Двое уфимцев представили поддельные справки от нарколога, чтобы получить водительские права
Уфимку вывезли в поле и насиловали два часа под угрозой оружия
Синоптики поделились прогнозом погоды в Башкирии на конец рабочей недели
Глава парламента Башкирии рассказал об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники
Машинисту спичечной фабрики в Уфе зажало руку в дробилке
«Мы хотим, чтобы вы повторяли за нами»: жители Башкирии бесплатно раздали хлеб горожанам
Адвокат рассказал, когда суд поставит точку в громком деле о секс-скандале в уфимской полиции
70 лет вместе: в Уфе супружеская пара отпраздновала «благодатную» свадьбу
В Уфе из горящей высотки эвакуировали 70 человек, включая 8 детей
Уфа вошла в десятку городов России с высоким уровнем жизни