Исключительный показ «Царской Невесты» в театре оперы и балета
1 декабря состоится специальный показ оперы «Царская невеста».
Это не обычное мероприятие. Не просто опера. Опера в современном формате, опера-ивент. Зрителя ждет не только эстетическое наслаждение, но и погружение в атмосферу элиты общества. Вечер обещает стать одним из самых заметных светский событий года.
Мы увидим модный показ от салона «Perfect» и Академии модельного бизнеса Елены Лукмановой. Нас ждут приятные сюрпризы от партнёров мероприятия и #BashOpera – розыгрыш разнообразных подарков, в том числе эксклюзивной фотосессии в интерьерах театра.
Но самое главное, безусловно, сама постановка! Эта опера стала номинантом и вошла в Long List самой престижной театральной премии России «Золотая Маска». Среди исполнителей главных ролей спектакля – известные певцы России Назия Аминева (Санкт-Петербург) и Сергей Топтыгин (Москва).
Обратите внимание, что светское мероприятие #BashOpera предполагает дресс-код Black Tie Invited. https://www.kp.ru/best/ufa/teatr_opery/
Критики о постановке:
«Спектакль получился и классический, и современный одновременно. 30-летний режиссер явно и дерзко дискутирует с постановкой "Царской невесты" в "Геликоне" своего учителя Дмитрия Бертмана…Выглядит смело, получается убедительно», – отмечает музыкальный критик Мария Бабалова в «Российской газете».
«Царская невеста» – спектакль жесткий, «мужской», не вписывающийся в традиционное толкование самой, пожалуй, известной и самой репертуарной оперы Римского-Корсакова…»,- подчеркивает театральный критик Сергей Коробков в газете «Культура».
ИСТОЧНИК KP.RU