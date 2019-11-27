Исключительный показ «Царской Невесты» в театре оперы и балета

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-27T14:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

1 декабря состоится специальный показ оперы «Царская невеста».

Это не обычное мероприятие. Не просто опера. Опера в современном формате, опера-ивент. Зрителя ждет не только эстетическое наслаждение, но и погружение в атмосферу элиты общества. Вечер обещает стать одним из самых заметных светский событий года.

Мы увидим модный показ от салона «Perfect» и Академии модельного бизнеса Елены Лукмановой. Нас ждут приятные сюрпризы от партнёров мероприятия и #BashOpera – розыгрыш разнообразных подарков, в том числе эксклюзивной фотосессии в интерьерах театра.

Но самое главное, безусловно, сама постановка! Эта опера стала номинантом и вошла в Long List самой престижной театральной премии России «Золотая Маска». Среди исполнителей главных ролей спектакля – известные певцы России Назия Аминева (Санкт-Петербург) и Сергей Топтыгин (Москва).

Обратите внимание, что светское мероприятие #BashOpera предполагает дресс-код Black Tie Invited. https://www.kp.ru/best/ufa/teatr_opery/

Критики о постановке:

«Спектакль получился и классический, и современный одновременно. 30-летний режиссер явно и дерзко дискутирует с постановкой "Царской невесты" в "Геликоне" своего учителя Дмитрия Бертмана…Выглядит смело, получается убедительно», – отмечает музыкальный критик Мария Бабалова в «Российской газете».

«Царская невеста» – спектакль жесткий, «мужской», не вписывающийся в традиционное толкование самой, пожалуй, известной и самой репертуарной оперы Римского-Корсакова…»,- подчеркивает театральный критик Сергей Коробков в газете «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU