«Че, ребята, вам комфортно?»: после отмены популярных маршруток уфимцы устроили давку в автобусе

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-27T14:29:19+03:00

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Уфимцы вновь устроили давку в утреннем автобусе. На этот раз горожанам пришлось запихивать себя в маршрутку №107, которая курсирует между ТК «Центральным» и деревней Суровкой. Проходящий мимо остановки мужчина не удержался и решил заснять на камеру пассажиров, которые по сантиметру пытаются отвоевать себе место в машине. Позже видео появилась во всех крупных уфимских пабликах.

– Че, ребята, вам комфортно? – ехидно спрашивает людей оператор. – Маршрутки не хотите вернуть?

Во втором вопросе речь идет о маршрутных такси №284 и №280, которые на этой неделе были отменены городскими властями в связи с нелегальными перевозками. После ликвидации маршрутов жителям Суровки стало трудно добираться до города. Тогда их успокоил Госкомтранс, заявив, что с 25 ноября на альтернативный рейс №107 будут выделены дополнительные автобусы Башавтотранса: теперь вместо одной машины на маршруте работают целых 12. Тем не менее, как можно понять по видео, выделенных автобусов все еще недостаточно.

Уфимцы устроили давку в утреннем автобусе // 27.11.

ИСТОЧНИК KP.RU